«Це більше політичні рішення, ніж військові»: чи варто ЗСУ виходити з Мирнограда?

Якщо логістика в Мирнограді Донецької області не буде терміново відновлена, близько тисячі бійців ЗСУ можуть опинитися в оточенні, написало німецьке видання Bild, цитуючи українського бійця, який боронить місто.

На це речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов заявив: українські сили намагаються відновити логістику в Покровську й Мирнограді та стримують спроби російських військ накопичувати піхоту й обходити міста.

Водночас, згідно з DeepState, російські війська просунулися на схід від міста: окупували село Балаган та зайняли нові позиції біля Новоекономічного. Ключовим пунктом тут залишається село Рівне – через нього проходить основна логістика до Мирнограда з заходу. Підтримувати Сили оборони із півночі біля міста Родинське також важко – там теж є «сіра» та «червона» зони.

Журналісти Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) запитали у Олександра Саєнка, військового аналітика, полковника, командира бригади (2022-2023 рр.):

чому українські сили залишаються тримати Мирноград;

який фактор є головним в його обороні;

що буде, якщо ЗСУ відступлять з міста?

– Дивимося на карту Мирнограда. Час виходити?

– Ключ до оборони Мирноградсько-Покровського гарнізону – це все ж таки Родинське.

Стосовно Мирнограда: на півдні є кишеня, звідти треба відходити по трасі Мирноград-Покровськ. Це буде, на мою думку, найефективніше рішення. Це, по-перше, покращить логістику, зменшить саму лінію фронту і збереже життя тим людям, які боронять місто на півдні. А це все ж таки найбільш боєздатні й вмотивовані бійці на сьогодні. Вести бойові дії в таких умовах – це треба мати добру підготовку і мотивацію.

Відтягування лінії Мирноград-Покровськ по трасі через Рівне і утримання Родинського – це ключ до оборони всієї агломерації по цьому рубежу.

– Згідно з мапою DeepState, Родинське тримається, але всередині є «сіра зона». Там фіксують російських солдатів, і якщо це ключ до оборони Мирнограда, то він дещо слизький?

– Він не слизький. Зараз характер бойових дій відрізняється від того, до чого ми звикли. Сталої лінії фронту зараз, по суті, ніде немає.

Є таке поняття, як дифузне проникнення, ще з курсу фізики в школі. Розумієте, що таке дифузія? Це взаємне проникнення, в цьому контексті, підрозділів окремих бійців. Тобто нерівномірна лінія фронту утворилась завдяки високій насиченості засобів ураження, так званим скидам.

Лінія фронту, ця kill zone («зона ураження» – ред.), як її називають, збільшилася з відстані прямого пострілу у 500-800 метрів до 20 кілометрів. Тому дуже складно зараз оцінювати ці «сірі» зони. Але загальна картинка така: Родинське – це ключ.

Через нього окупанти намагаються пробитися в напрямку Рівного, не даючи нашим підрозділам з півночі або із заходу посилювати свої контрнаступальні дії. Тиснуть також на Шахове, на північні шляхи, щоб якраз заблокувати наші сили. Вони також розуміють, що Родинське – це зараз ключ до цієї битви.

– Давайте чесно, Родинське прострілюється дронами. Це видно по DeepState.

– Я добре знаю ці місця. Там зараз все прострілюється. Говорячи про безпілотники, то їхня кількість кратно збільшується, як і можливість введення аеророзвідки.

Побачили, ухвалили рішення, знищили – це все відбувається за лічені хвилини

Війна відбувається онлайн. Побачили, ухвалили рішення, знищили – це все відбувається за лічені хвилини. Те, що ще у 80-ті роки виглядало як майбутнє – коли йшли години від моменту виявлення противника до ураження, – зараз триває хвилини. Це такий характер війни. Як людство розвивається в мирних засобах, наприклад, електромобілях, так і розвивається війна.

Я б обережно сказав, що військова доцільність зі збереження боєздатності підрозділів [в Мирнограді] має переважити політичну доцільність. Зараз більше політичні рішення , які впливають на характер ведення бойових дій підрозділами Збройних сил України...

– Вони ризикують опинитися в оточенні? Близько 1000 українських бійців там перебуває – такі дані наводить німецьке видання Bild, посилаючись на анонімний коментар солдата ЗСУ.

– Давайте не будемо зараз оцінювати за кількістю, тому що це досить чутлива інформація.

Під час боїв будь-який командир намагається визначити точну кількість людей, які йому протистоять. Війна – це математика, в якій повністю аналізується потенціал, кількість озброєння й особового складу, які треба підтягнути.

Таку інформацію треба дуже обережно оприлюднювати або взагалі не публікувати, тому що це життя людей. У такий спосіб ми наражаємо їх на серйозному небезпеку.

– Логістика в місто здійснюється наземними роботами, оскільки їхати туди на транспорті небезпечно. Як ще довго може проводитися логістика через НРК? Це ж вода, боєкомплекти, провізія.

Техніку можна побудувати, людину – ні

– І пішки, зокрема. Тобто спершу йдеться про те, скільки людина зможе сама на собі принести, а вже потім постачання йде повітряним шляхом.

Поїздки на автомобілях зараз наражають на більшу небезпеку, ніж піший вихід або доставка дронами. Простіше втратити 10 дронів, ніж одну людину.

– Тобто достатньо довго може продовжуватися логістика дронами?

– Абсолютно, так. Росіяни це вирішують шляхом так званих «верблюдів». Це окремі люди, які займаються суто логістикою.

У нас це інакше. Техніку можна побудувати, людину – ні.

– Заяви Кремля про захоплення Вовчанська, Куп’янська, Покровська, про вуличні бої в Гуляйполі та оточення Степногірська Херсонської області – на вашу думку, це політичні заяви як фактор тиску на американську делегацію, яка вчора побувала в Москві? Або ж це реальні плани Кремля? Можливо, поспішили трохи російські генерали, відзвітувавши Путіну про окупацію цих міст. Водночас на мапі DeepState ми бачимо, що зараз «сіра» зона – вже в Гуляйполі, а ситуація в Покровську і Мирнограді загострюється.

– Цю ситуацію треба розглядати в контексті того, що війна, яку веде Росія проти України, дуже тісно пов'язана з ідеологічною війною. Це один і той самий контекст: бої на полі і бої в інформаційній сфері. Радянський Союз був дуже сильний в цьому, і Росія взяла на озброєння ту саму тактику.

Це така ідеологічна «накачка», ідеологічна боротьба

Це спрямовано на декілька споживачів: на внутрішнього і на західного. Усе, щоб показати – Україна не в змозі воювати, тому її треба примушувати прийняти російські ультиматуми.

На Україну також розраховані ці заяви, тому що вони так чи інакше потрапляють в наше інформполе. Тобто це така ідеологічна «накачка», ідеологічна боротьба.

Не слід забувати, що ми наближаємося до ще однієї дати, яку будуть розкачувати росіян – період так званої «великої вітчизняної війни» у січні, орієнтовно у 11-15 числах.

Йдеться про січневі дати радянських наступів у Другій світовій війні – насамперед Вісло-Одерську операцію, що стартувала 12 січня 1945 року й у роспропаганді вважається «початком звільнення Європи», а також події навколо зняття блокади Ленінграда 14 січня.

Буде чергова історія, до якої Путін вже готує свій електорат і споживачів інформацій про те, як їхні діди воювали, так і вони зараз воюють. Ці всі заяви в контексті інформаційно-ідеологічної війни треба розглядати і, відповідно, здійснювати контрзаходи.

– Які? Спростовувати це все?

– Правду розповідати, передусім. Вона завжди перемагає над такими кривдами.

– Проблема в тому, що брехня поширюється більш охоче в інформаційному просторі. Але повернімось ще до Покровсько-Мирноградської агломерації. Ймовірно, буде ухвалене рішення вийти звідси. Можливо, складеться погана ситуація, наприклад, буде оточення. Припустимо, фронт вирівняється по трасі Покровсько-Мирноград. Наскільки це погіршить положення українських захисників там? Чи відбудеться те, чого боялися, що на цьому напрямку бійці ЗСУ будуть зустрічатися зиму в чистому полі?

– Там дуже щільна забудова, невеличкі містечка. Не можна сказати, що там геть чисте поле. Кадри [7-го корпусу Десантно-штурмових військ], де танки застрягли в протитанковому рову, а також кадри, де на інженерних загородженнях лежать до 20 трупів загарбників – це те, про що ми дуже багато говоримо. Що все треба будувати заздалегідь і вже готувати рубежі за Покровськом та Мирноградом в тих самих полях.

Треба і копати рови, і розтягувати колючу проволоку, і мінувати все. Це все зрозуміло, але ці рубежі оборони треба підготовлювати. Наскільки складно оборонятися, настільки ж складно наступати. Ті самі міські бої складніші, ніж бої в полях. Взимку будівля, яка не опалюється і промерзла, єдине, від чого може захистить, так це від вітру, і то не завжди. Це війна.

