Умєров повідомив про «продуктивну зустріч» у Брюсселі із радниками з нацбезпеки низки країн Європи

Очільник української переговорної делегації, секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров повідомив про «продуктивну багатогодинну зустріч» у Брюсселі із радниками з національної безпеки Німеччини, Франції, Італії, Польщі, Фінляндії, Великої Британії, також були представники Євросоюзу та НАТО.



«Детально поінформував колег про перебіг переговорів у Женеві та Флориді й подальшу дипломатичну динаміку. Важливо, щоб Європа залишалась активним учасником цього процесу – і в питаннях наближення миру, і у формуванні майбутньої архітектури безпеки», – написав він у телеграмі.



За його словами, учасники зустрічі домовилися продовжувати «тісні консультації й синхронізацію позицій» для досягнення справедливого та стійкого миру в інтересах України.

Раніше сьогодні міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що Рустем Умєров вже говорив телефоном зі спецпредставником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом після його зустрічі з лідером РФ Володимиром Путіним у Москві 2 грудня.

Як повідомлялося, Рустем Умєров разом із начальником Генерального штабу Андрієм Гнатовим мають вирушити до США – для спільної роботи зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

Пізно ввечері 2 грудня в Москві завершилися переговори американських представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з російським лідером Володимиром Путіним щодо параметрів імовірної мирної угоди в російсько-українській війні. Після цієї розмови помічник Путіна Юрій Ушаков розповів, що «наразі компромісного варіанту (мирного врегулювання) знайдено не було, але деякі американські напрацювання виглядають більш-менш прийнятними».

Ушаков додав, що зустріч між Путіним та президентом США Дональдом Трампом не планується. Можлива зустріч «залежатиме від прогресу, якого вдасться досягти», зазначив помічник президента Росії.



