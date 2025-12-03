Пєсков відповів, чи правильно вважати, що Путін відкинув мирний план США

Формулювання про те, що президент РФ Володимир Путін відкинув запропонований Сполученими Штатами мирний план, не можна назвати правильним. Про це 3 грудня в спілкуванні з російськими журналістами сказав речник Кремля Дмитро Пєсков.

«Справа в тому, що, власне, прямий обмін думками відбувся вчора вперше. І щось було прийнято, щось було позначено як неприйнятне. Це нормальний робочий процес та пошук компромісу», – твердить речник російського лідера.

Пізно ввечері 2 грудня в Москві завершилися переговори американських представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з російським лідером Володимиром Путіним щодо параметрів імовірної мирної угоди в російсько-українській війні. Після цієї розмови помічник Путіна Юрій Ушаков розповів, що «наразі компромісного варіанту (мирного врегулювання) знайдено не було, але деякі американські напрацювання виглядають більш-менш прийнятними».

Ушаков додав, що зустріч між Путіним та президентом США Дональдом Трампом не планується. Можлива зустріч «залежатиме від прогресу, якого вдасться досягти», зазначив помічник президента Росії.