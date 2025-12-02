Зеленський: простих рішень для закінчення війни не буде

Завершення російсько-української війни має бути таким, що унеможливить повторну агресію, заявив президент Володимир Зеленський 2 грудня.

«Рускіє» почали війну, і немає жодних альтернатив цьому формулюванню. Свідок – увесь світ. Вони прийшли з агресією нас знищити. Ми їх зупинили. Європа допомогла, Америка допомогла. Росія не змогла окупувати Україну передусім через міцність українських людей – воїнів, цивільних, – безумовно, завдяки нашим партнерам», – заявив голова держави.

Президент погодився з позицією Сполучених Штатів, що «кровопролиття достатньо». Водночас він закликав закінчити війну так, щоб через рік Росія не почала третє вторгнення. За словами Зеленського, хоча РФ не змогла окупувати Україну, він «не впевнений, що їхні цілі змінилися. Натомість вони можуть відтермінуватися, а нам потрібен для цього захист».





Він констатував, що Україні потрібна визначеність на випадок, якщо Росія готуватиметься до повторного вторгнення.

«Простих рішень щодо закінчення війни не буде. Ми розуміємо, що відбувається. Розуміємо, з ким маємо справу. Питання не в складності прийняття рішень. Я спроможний їх приймати. Важливо, щоб усе було справедливо й відкрито. Щоб не було ніякої гри за спиною України. Щоб нічого не було вирішено без України про нас, про наше майбутнє», – констатував він.

Президент назвав найчутливішими та найскладнішими питаннями теми територій, заморожених активів та гарантій безпеки. Він висловив надію на «сильні гарантії безпеки з боку Сполучених Штатів і Європи, а також деяких інших лідерів». За словами Зеленського, це одна з тем «Коаліції охочих».

2 грудня президент України Володимир Зеленський заявив, що українська делегація детально і особисто доповіла про результати всіх зустрічей у США. Президент повідомив, що під час зустрічей у США за участі розвідок відбулося обговорення з американською стороною «перспективи реалізації тих чи інших кроків на фронті й проблематики гарантування безпеки від російських ударів і зривів домовленостей у випадку припинення вогню».

Читайте також: У НАТО розповіли про «план Б», якщо нинішні мирні зусилля щодо України проваляться

За даними The Wall Street Journal, переговори у Флориді включали питання про можливі вибори в Україні, території і гарантії безпеки. Видання пише, що переговори між США й Україною тривали понад чотири години.

CNN із посиланням на джерела стверджує, що одним із «найпроблемніших аспектів» первісної мирної пропозиції США з 28 пунктів була умова про офіційну відмову України від свого прагнення до вступу до НАТО. Тепер переговорники, за словами співрозмовника телеканалу, обговорюють можливий сценарій, за якого Україні фактично буде заборонено вступати до Північноатлантичного союзу – без того, щоб сам Київ формально відмовлявся від свого права прагнути до членства в НАТО.

Початкова пропозиція США з 28 пунктів викликала занепокоєння української влади і союзників Києва. 23 листопада українська делегація провела переговори з держсекретарем США Рубіо й іншими американськими чиновниками в Женеві.

Ці переговори привели до розробки плану з 19 пунктів, який залишає на столі кілька важливих питань, включаючи долю частини українського Донбасу, прагнення України до НАТО й потенційне обмеження чисельності збройних сил Києва.