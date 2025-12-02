«Коли побачили прапор, одразу зрозуміли – це історія для Віткоффа»: бригада про російські постановки у Вовчанську

У Кремлі, окрім нібито захоплення Покровська, заявили також, буцімто війська РФ окупували повністю Вовчанськ Харківської області. Пізніше Міноборони РФ опублікувало відео, на якому російські військові кажуть, що місто тепер під їхнім контролем. На кадрах також видно кілька триколорів, які солдати армії РФ встромили в зруйновані будинки.

В американському Інституті вивчення війни кажуть : російське командування використовує показові встановлення прапорів, щоб підсилити свої і без того перебільшені заяви про успіхи. Мета – створити враження, що перемога Росії на полі бою нібито неминуча, додають аналітики.

Генштаб ЗСУ заяви про окупацію Вовчанська спростовує , втім, додає: ситуація в місті напружена. Згідно з мапою DeepState, більшу частину Вовчанська контролюють Сили оборони.

Це підтверджують і бійці 57-ї окремої мотопіхотної бригади, що стоїть у місті.

Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) дізнався у офіцера відділу комунікацій цієї бригади Руслани Богдан:

яка зараз ситуація насправді у місті;

навіщо Вовчанськ армії РФ;

які плани Росії на цьому напрямку?

– Оборона Вовчанська підійшла до кінця?

– Станом на зараз позиції 57-ї бригади у місті Вовчанськ є. Ми тримаємо оборону вже понад 570 днів. Дійсно, тут щоденно тривають ворожі штурми з моменту, як Росія почала повторний наступ від 10 травня 2024 рокуна Харківщині, зокрема на Вовчанськ.

– Чи є у агресора просування за останні дні? У вас також агресор застосовує тактику інфільтрації, намагається штурмувати. Але чи займають вони якісь нові території в місті?

– Це відбувається не тільки сьогодні чи вчора, а постійно. Тут активні ворожі штурми, частково було тихо тільки на « великоднє перемир'я 19 квітня 2025 року лідер РФ Володимир Путін оголосив про тимчасове припинення вогню на Великодні свята», і то – ворог використав цей час, щоб провести ротацію під виглядом евакуації поранених.

Піхота, артилерія та пілоти 57-ї окремої мотопіхотної бригади продовжують працювати і в Вовчанську, і в смузі оборони, яка є за містом. Всі працюємо, щоб зберегти наші позиції у місті.

– Ми впродовж останніх тижнів бачили просування російської армії у Вовчанську, судячи з карти DeepState. Дуже довго лінія фронту тут була стабільна. Українські захисники, схоже, тримали оборону по руслу Вовчої. Зараз бачимо маленький плацдарм на іншому березі річки. Що там відбувалося останнім часом? Завдяки чому російським військовим вдалося просунитися?

– Дійсно, росіяни тут мають дрібні успіхи. По-перше, вони роблять це за рахунок поганої погоди. Туман не дозволяє повною мірою відслідковувати всі ворожі групи, а тактика ворога – це малі піхотні групи. Дві-три людини намагаються зайти і накопичитись десь. До них також намагаються дійти дві-три групи, потім вони об'єднуються і намагаються штурмувати позицію.

Не вийшло у перших, тоді йдуть другі, не вийшло у других – йдуть треті, не вийшло у третіх – тоді підключається артилерія, авіація, намагаються знищити позицію, щоб потім знову відправляти групи. І це відбувається постійно.

– У Міноборони Росії написали: «На ключових опорних пунктах підняті прапори Російської Федерації». Чи дійсно ці зруйновані руїни можна називати ключовими опорними пунктами у Вовчанську?

– Щодо тактики ворога, як ми це називаємо, «прапоровтику», то за цю осінь їх було три.

У вересні ми просто це проігнорували, прапор збили, і на цьому все закінчилося. Потім на початку листопада знов була спроба його повісити. Росіяни встигли зняти собі гарне відео, втекти і накопичитися в сусідні будівлі, де їх накрила авіація.

Намагання втикнути кудись свій прапор – це передусім політична історія, а не стратегічна

Втретє це відбулося 30 листопада. Ми не стали чекати, одразу вдарили: по одному [російському піхотинцю] FPV-дроном, а другого ліквідувала піхота. Це було в безпосередній близькості до наших позицій, настільки нахабно. Туди просто діставала стрілецька зброя.

Загалом ці намагання втикнути кудись свій прапор – це передусім політична історія, а не стратегічна. Ми пов'язуємо це з тим, що йдуть перемовини, розробляються план мирних угод. Росіянам треба щось показати.

Коли 30-го [листопада] зранку побачили прапор, ми одразу зрозуміли – це історія для Віткоффа спеціальний представник президента США Стів Віткофф та американців. Щоб росіяни могли показати їм, що вони тут мають якісь успіхи.

Проте всі три спроби поставити тут свій прапор закінчилися для ворога одним – вони втратили свій особовий склад.

Хочу зауважити, що встановлення свого прапора є важливою частиною деморалізації противника. Маю досвід служби в іншій бригаді, і там ми теж заносили свій прапор [на позиції]. Проте ми робили це дронами, щоб зберегти людей.

У нас була загроза втратити борт, але ніхто не ризикував людьми заради такого. В окупантів ми не бачили, щоб вони берегли свій особовий склад. У них постійно відбувається поповнення, постійно нові свіжі люди прибувають.

Вони можуть собі дозволити так бездумно відправляти їх на такі завдання.

– А ось цей останній «прапоровтик» 30 листопада – це тоді вони підійшли на відстань стрілкового вистрілу?

– Так. Я думаю, їм просто ніхто не сказав, що дуже поряд наші позиції. Їм кажуть: йдіть, там все буде нормально, ми знімемо відео, все буде класно, а потім закінчується, як закінчується.

– Для чого взагалі Вовчанськ Росії?

– Ми досліджуємо те, що пишуть росіяни про плани на Харківщині. Ми знаємо, що питання не у Вовчанську. Вони загалом будують свою так звану демілітаризовану зону.

Питання не у Вовчанську, не у Печенігах і навіть не у Харкові

План мінімум для них – це Печеніги, майже 60-80 кілометрів, тобто година їзди від Вовчанська, а також Чугуїв. Їх розділяє переправа через велику річку, і там ще треба її спочатку форсувати. До Печенігів вони точно хочуть дійти.

Загалом питання не у Вовчанську, не у Печенігах і навіть не у Харкові. Вони просто хочуть захопити Україну.

– Печеніги – це просто наступний великий населений пункт, де вони намагатимуться закріпитися після Вовчанська?

– Так, це те, що ми бачимо і те, що вони пишуть у своїх медіа.

Президент США Дональд Трамп, коментуючи спроби завершити війну в Україні, сказав, що «ситуація нелегка».

Ввечері 2 грудня у Москві розпочалася зустріч російського президента Володимира Путіна з спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом та зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Віткофф і посланець президента Росії Кирило Дмитрієв кілька разів зустрічалися в Росії і Сполучених Штатах, щоб обговорити мирні пропозиції й майбутні інвестиційні можливості за участю США й Росії.

Перед цим Віткофф у складі американської делегації брав участь у зустрічі з делегацією України у Флориді 30 листопада. Обговорювалися різні аспекти мирного плану США. Обидві сторони назвали зустріч конструктивною і заявили про просування вперед, проте про будь-які конкретні домовленості не повідомлялося.

Президент Володимир Зеленський заявив, що заслухав «детальну доповідь» української делегації після всіх її зустрічей у Сполучених Штатах. «Рустем Умєров та учасники перемовин у Флориді доповіли про основні акценти американської сторони в діалозі. Робота велася на основі Женевського документа, і цей документ був доопрацьований», – написав у телеграмі.

