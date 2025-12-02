Покровськ та Вовчанськ: бійці з місця про ситуацію

Увечері 1 грудня російські військові доповіли своєму лідеру Путіну під час його візиту до пункту управління армією, що нібито захопили Покровськ у Донецькій області і Вовчанськ у Харківській. Також йому заявили, що армія РФ нібито взяла південну частину Мирнограда під контроль, а також розпочала вуличні бої в Гуляйполі у Запорізькій області.

Російське Міноборони опублікувало відео, на якому російські військові розгортають триколор в центрі Покровська. Глава російського Генштабу Валерій Герасимов додав, що на лівому березі Оскола біля Куп'янська нібито стискається кільце навколо близько 15 батальйонів ЗСУ.

В українському Генштабі вдень 2 грудня спростували заяви про окупацію – у відомстві заявили, що «ідеться лише про чергову спробу кремля використати знятий на відео «флаговтик» із пропагандистською метою для впливу на учасників міжнародних переговорів».

Проєкт DeepState повідомив 2 грудня про чергове просування агресора в Покровську і Мирнограді – ситуація там дійсно погіршується. Однак, судячи з мапи, про повну окупацію не йдеться. Те саме стосується і Вовчанська – на мапі проєкту значна його частина під контролем ЗСУ.

Вранці 2 грудня Генштаб ЗСУ повідомив про 72 штурми на Покровському напрямку.

Кремль міг оголосити про захоплення Покровська на Донеччині передчасно – як це було у випадку багатьох інших населених пунктів в Україні – в рамках когнітивної війни з метою вплинути на хід американсько-російських переговорів, запланованих у Москві 2 грудня, заявив американський Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики наголосили, що поки не бачать підтверджень тому, що російські війська захопили весь Покровськ, незважаючи на те, що діяли в місті понад 120 днів.

Очікується, що спеціальний представник президента США Стів Віткофф і зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер зустрінуться з президентом Росії Володимиром Путіним. Це буде шоста зустріч Віткоффа з Путіним від січня. У Кремлі заявили, що зустріч була запланована на 16:00 за київським часом.



Перед цим Віткофф у складі американської делегації брав участь у зустрічі з делегацією України у Флориді 30 листопада. Обговорювалися різні аспекти мирного плану США. Обидві сторони назвали зустріч конструктивною і заявили про просування вперед, проте про будь-які конкретні домовленості не повідомлялося.



Президент Володимир Зеленський заявив, що заслухав «детальну доповідь» української делегації після всіх її зустрічей у Сполучених Штатах. «Рустем Умєров та учасники перемовин у Флориді доповіли про основні акценти американської сторони в діалозі. Робота велася на основі Женевського документа, і цей документ був доопрацьований», – написав у телеграмі Зеленський, який 2 грудня перебуває з візитом в Ірландії.