Клешні «сірої зони» довкола Сіверська: нова тактика військ РФ на Донеччині

Війська РФ можуть планувати механізований наступ на Сіверськ Донецької області, прогнозують в американському Інституті вивчення війни (ISW) та в Силах оборони України.

Мапа аналітичного проєкту DeepStatе показує (станом на 13 жовтня) появу клешень «сірої зони» довкола міста, що свідчить про нову тактику Росії. Агресор намагається не штурмувати в лоб, а охопити Сіверськ відразу зі сходу, півночі й півдня – до того ж, просувається, але не намагається закріпитись.

Які передумови та фактори дозволили російським військам тут просунутись і які це може мати наслідки для оборони Сіверська та інших міст вільної Донеччини – ситуацію аналізувало Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода).

Упродовж тижня з 7 до 13 жовтня війська Росії завдали одного авіаудару та щодня атакували населені пункти на північ (Ямпіль, Серебрянка, Григорівка, Дронівка) і на південь (Виїмка, Переїзне, Федорівка) від містечка Сіверськ на Донеччині, як йдеться у зведеннях Генерального штабу ЗСУ.

Результати постійних атак у напрямку Сіверська відображає мапа аналітичного проєкту DeepState: клешня «сірої зони» впритул до міста у напрямку села Дронівка виросла з 6 вересня до 12 жовтня на шість кілометрів.

Станом на 14 жовтня на північ та південь від Сіверська мапа показує появу двох таких «клешней» з півночі та півдня обабіч містечка.

Передумова просування на північно-східному фланзі

Передумовою для просування військ РФ на північному фланзі оборони Сіверська стала окупація двох важливих точок оборони ЗСУ, які стримували атаки упродовж трьох років: Білогорівки та Серебрянського лісу в Луганській області на адмінкордоні з Донецькою.

Захоплення Білогорівки

Село Білогорівка, яке називають «луганською Чорнобаївкою» завдяки чималій кількості знищеної російської бронетехніки, розташоване за майже 12 км на північний схід від Сіверська.

З вересня 2022 року і до середини літа 2025 року село утримували Сили оборони України.

12 липня DeepState повідомив про окупацію Білогорівки.

«Це ключ, який відкриває дорогу на Сіверськ – дає змогу впливати на наші логістичні шляхи, і тоді вся лінія оборони міста опиняється під загрозою», – сказав про значення Білогорівки ще у червні 2025 року Петро Кузик, командир батальйону «Свобода» 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України «Рубіж».

Серебрянське лісництво (або Серебрянський ліс)

На цій ділянці фронту ЗСУ стримували атаки агресора упродовж трьох років повномасштабного вторгнення. Війська РФ почали просуватися углиб української оборони тут від початку серпня, свідчать зміни на мапі DeepState.

«Після того, як РФ почала використовувати FPV-дрони, у тому числі оптоволоконні, масово, і з’явилися спецпідрозділи (наприклад, « Рубікон російський елітний підрозділ спеціального призначення у сегменті БПЛА. Більше – у розслідуванні»), в умовах катастрофічної нестачі піхоти в українському війську, – це дозволило армії РФ просунутися в Серебрянському лісі», – зауважив Єгор Логінов, журналіст Радіо Свобода.

«Противник активно застосовує піхоту, яка просочується крізь позиції українських бійців, намагається зайти в тили і закріпитися там, а також створює максимально неприємні умови для утримання позицій СОУ, проводити ротації, надавати ресурси тощо. Активно працюють екіпажі дронарів, які ускладнюють обстановку», – так описали реалії боїв у лісництві аналітики DeepState 16 вересня.

За три дні, 19 вересня, в Міноборони РФ заявили про нібито захоплення лісу. Речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» (на той час ще не ліквідованого), підполковник Олексій Бєльській в коментарі BBC News Україна заперечив це, але визнав, що ситуація важка.

DeepState окремо не коментував це, проте у розборі ситуації в районі Серебрянки 13 жовтня зазначено, що «ускладненням стала втрата Серебрянського лісництва».

Просування на південно-східному та східному флангах

Від початку року і до кінця червня мапа проєкту DeepState не відображала просування військ РФ на південно-східному фланзі оборони Сіверська.

21 червня аналітики проєкту зафіксували просування російських військ на захід у напрямку селища Виїмка майже на 4 км.

19 липня відбулося просування на захід у напрямку Сіверська північніше Виїмки на майже 3 км.

На кінець липня відбулося просування на 2 км на східному фланзі оборони Сіверська з району окупованого села Верхньокам’янське.

Можливий механізований штурм

На напрямку Сіверська війська РФ «провели ротації, поповнили запаси сил у цьому районі та накопичують особовий склад і техніку в тилу, ймовірно, готуючись до можливого механізованого наступу», повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). Із посиланням на українських військових вони уточнили, що з полігонів під Сіверськ Кремль перекинув 500 військовослужбовців.

«Очікуємо пожвавлення штурмових дій саме по населеному пункту Сіверськ. Але не виключено, що будуть проводити штурмові дії у напрямку населеного пункту Виїмка, адже в них там успіху не так багато, як би їм хотілося. Є інформація, що і техніка готова до штурмових дій, є поповнення особового складу», – сказав 14 жовтня в ефірі Радіо Донбас Реалії Дмитро Запорожець, речник 11-го армійського корпусу.

Один із крайніх механізованих штурмів на напрямку Сіверська армія РФ здійснила 10 червня – було задіяно понад 30 одиниць броньованої техніки.

Чому клешні – «сірі»?

Військовослужбовці армії РФ у «сірій зоні» біля Сіверська не закріплюються та не штурмують певні позиції, «а просто намагаються максимально просунутися в глибину території, там накопичуватися і рухатися далі», звертають увагу аналітики DeepState в своєму розборі ситуації довкола Серебрянки і додають, що російські військовослужбовці тут переважають кількісно.

Тенденцію не штурмувати, а накопичуватися зауважує і Дмитро Запорожець. За його інформацією, кількість штурмів біля Сіверська зменшилася, а от кількість знищених російських військових зросла.

«Якщо минулого місяця в середньому 65-69 знищували військовослужбовців за день, то на сьогодні за день – 93. Противник на деяких відтинках фронту, скоріше за все, намагається інфільтруватися в наші бойові порядки, навіть проходячи позиції Сил оборони для того, щоб дістатися тилу, накопичуватися і вже проводити штурмові дії», – наголосив спікер 11-го армійського корпусу.

«Сірі зони» на кшталт сіверської будуть лише зростати, прогнозує Мирослав Гай, офіцер ЗСУ. Цьому сприяє збільшення кількості дронів різного рівня: і розвідувальних, і ударних.

«Зараз «сіра зона» збільшується, тому що немає однорідної лінії оборони: у нас « кілзони території, досяжні для FPV-дронів» по 6-10 км і точкові місця оборони (спостережні пункти). Над цією зоною цілодобово висять дрони для розвідки, які з високоякісною оптикою, тепловізійними камерами спостерігають на великі дистанції, виявляють будь-який рух, і в ці місця вилітають рої дронів, летить артилерія і знищують все», – сказав Мирослав Гай в ефірі Радіо Донбас Реалії.

Наслідки

Просування російських військ у районі Сіверська та подальші штурми самого містечка матимуть, зокрема, і такі наслідки:

Можлива окупація Сіверська та створення плацдарму для просування на захід у напрямку Слов'янсько-Краматорської агломерації та міста Лиман;

Зростання тиску на цивільну інфраструктуру Слов'янсько-Краматорської агломерації через просування позицій російських операторів БпЛА різних типів та позицій реактивної артилерії;

Зростання тиску на цивільне та військове постачання Слов'янсько-Краматорської агломерації та міста Лиман.

