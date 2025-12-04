«Куп’янськ наш. Але проблема існує». Армія РФ посилила штурми після заяв Путіна

Росія заявила захоплення Куп'янська на Харківщині ще 20 листопада – про це президенту РФ Володимиру Путіну доповів Валерій Герасимов, начальник російського Генштабу. А 2 грудня Путін навіть анонсував, що вже «за кілька днів» армія РФ візьме під контроль Куп'янськ-Вузловий.

В Угрупованні об’єднаних силах ЗСУ заявили: ситуація на Куп'янському напрямку «залишається сталою». Стосовно самого Куп'янська у відомстві зазначили, що українські війська контролюють його більшу частину, «окремі групи російських загарбників тримаються у північних районах». Це відповідає й мапі DeepState станом на 3 грудня.

Пізніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Силам оборони вдалося значно покращити тактичне становище в місті.

Радіо Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) поговорили з Валерієм Кисельовом, офіцером відділення комунікації 116-ї окремої механізованої бригади 10-го армійського корпусу ЗСУ про те:

яка зараз ситуація на Куп’янському напрямку та в самому місті?

навіщо агресор рветься до Куп’янська-Вузлового?

як вдається стримувати армію РФ, попри важкі погодні умови?

– Розкажіть, що у вас відбувається, бо якщо послухати Путіна, то бої йдуть ледь не за Куп’янськ-Вузловий, який південніше Куп’янська.

– Якщо подивитись на мапу DeepState, там видно виступ східніше Куп’янська – це територія, за яку відповідає 116-та бригада. На жаль, наша логістика проходить через Куп’янськ, тому ми дотичні до того, що відбувається в місті.

Хочу спростувати: Путін бреше, Куп’янськ не їхній. Куп’янськ наш. Але проблема існує.

На мапі DeepState з півночі місто має червоні «язики». Війна зараз має специфічний характер – проникнення поодиноких або малих груп противника. Ми змушені це відстежувати, відволікатися на ці заходи, знищувати противника, і лише потім займатися своїми справами, бо наша зона відповідальності східніше.

На жаль, вони (армія РФ – ред.) мають перевагу в живій силі, їм [її] не шкода. Вони можуть її посилати щодня, а отже – щодня її доводиться знищувати.

Куп’янськ має стратегічне значення для оборони Донбасу, а його втрата може призвести до оточення українських військ на лівому березі річки Оскіл. Загроза для Куп’янська наростала з літа, і тепер ситуація ще ускладнилася.

Це буде повторюватися, поки наші сусідні підрозділи не перекриють цей шлях

З одного боку, Куп’янськ не контролюється російськими військами. А з іншого боку, на жаль, у нас відбуваються постійні сутички, коли дронарям-розвідникам доводиться патрулювати, виявляти рух. Туди потім висуваються FPV-вці. Їх можна назвати мобільними вогневими групами для зачистки, які знищують росіян, що проникли або намагаються закріпитися в Куп’янську.

Так, були моменти, коли вони дійшли майже до центру. Наразі це не так.

Вони заходять на північну окраїну, і там відбуваються сутички. Але, повторюсь, вони заходять, їх знищують. Поки що триває процес стабілізації ЛБЗ лінії бойового зіткнення на півночі міста. Це буде повторюватися, поки наші сусідні підрозділи не перекриють цей шлях.

– А зі сходу вони намагаються до вас йти, чи лише через Куп’янськ?

– У нас останнім часом дуже почастішали спроби штурмів (армії РФ – ред.). Я так розумію, у них в Росії так заведено – за «базар» треба відповісти, раз заявили, що Куп’янськ нібито взяли.

До того ж зникло листя, дерева голі, тому зараз використовується фактор швидкості.

Останні спроби штурмів – це або мотоцикли, або квадроцикли. Кілька днів тому була комбінована спроба, коли їхав БТР із квадроциклами. На Куп’янщині тиждень стоять густі тумани, розвідка не завжди може вчасно виявити противника на підходах.

У цьому випадку ми їх виявили досить близько, гарно відпрацювали дронарі. Вони (армія РФ – ред.) намагаються замінити підхід, коли групи накопичувалися, повзли, йшли, йшли, йшли, а потім атакували, мовляв, «зараз ми швидко проскочимо кілл-зону (зону ураження – ред.) й атакуємо».

Була також спроба нічного мотоциклетного штурму: вздовж залізниці вони неслися, їх виявили.

Це ускладнює життя нашим аеророзвідникам.

І те саме (складні погодні умови для роботи БПЛА – ред.) стосується і росіян. Вони не так добре бачать, ми можемо спокійно виконувати логістичні операції, проводити ротації і відновлювати позиції.

Так, атаки почастішали, спроби продавити є. Бо, я казав це колись і повторюсь ще раз, їм потрібен не Куп’янськ, їм потрібен Куп’янськ-Вузловий.

Селище Куп'янськ-Вузловий примикає з півдня до частини Куп'янська, що лежить на лівому березі річки Оскіл: навіть вулиці не перериваються. Селище було розбудоване довкола великого залізничного вузла.

– Путін вчора заявив, що якісь 15 батальйонів ЗСУ нібито заблоковано на лівобережжі Куп’янська і що бої йдуть ледь не за Куп’янськ-Вузловий. Чим він важливий і як прокоментуєте цю заяву про 15 батальйонів?

– Я так жартую, що якби у нас було стільки техніки і військовослужбовців, як у доповідях російських телеграм-каналів, то ми були б десь біля Уралу вже. Але це трошки не так. Не так багато в нас техніки та особового складу, щоб тими цифрами кидатись.

Для них важливий Куп’янськ-Вузловий як логістичний вузол

Для них важливий Куп’янськ-Вузловий як логістичний вузол. Якщо вони отримають контроль над Куп’янськом і Куп’янськом-Вузловим – це дасть їм змогу досить швидко перекидати велику кількість техніки та особового складу вздовж фронту , розвантажуючись у Куп’янську-Вузловому і рухаючись далі. Там і шосейні дороги, і залізничний вузол.

Спроба захопити його – це спроба отримати нормальний логістичний вузол, який розв'яже їм руки на великий відтинок фронту. Тому вони і торочать про те, що «взято»-«взято»-«взято».

Вони брешуть вже дуже давно. Наші змушені були там робити спеціальні випуски, виїжджати і ледь не гуляти по тому Куп’янську-Вузловому, показуючи, що він під контролем Збройних сил.

Так, спроби атак є, але безуспішні і ні до чого не призводять.

– Куп’янськ-Вузловий може розв'язати Росії руки для захоплення Донбасу чи, скоріше, Харківської області? Як вони можуть використати цей плацдарм?

– Якби ж я знав плани росіян. Я не знаю. У будь-якому разі логістика для сучасної війни дуже важлива.

Як вони використають це надалі? Думаю, все ж таки для просування на Харківському напрямку. Бо на Донбас вони й так якось можуть дотягувати свої сили. А ось тут у них певний «завтик».

Тому вони вчепилися в цей Куп’янськ-Вузловий, щоб отримати точку, звідки можуть далі рухатися. Але, якщо подивитися на мапу, побачите, що він південніше, в низині. Сам Куп’янськ розташований на правому березі і дозволяє досить ефективно контролювати і лівобережжя міста, і території за ним. Тому користуватись цим плацдармом без контролю над Куп’янськом вони не зможуть.

