Сирський: українські підрозділи покращили тактичне положення Куп’янську

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українським підрозділам вдалося суттєво покращити тактичне положення Куп’янську.



За його словами, шляхи інфільтрації диверсійно-розвідувальних груп противника блоковані.

«Триває зачистка території Куп’янська від російських окупантів, які мають «успіхи» хіба що в площині пропаганди. Працюємо над поступовим витісненням ворога з його плацдарму на північ від міста, а також із низки інших районів, де росіяни поки зберігають свою присутність», – написав він у фейсбуці.

Раніше Угруповання об’єднаних сил заявило, що більша частина міста Куп’янськ перебуває під контролем українських військ. Ця заява була оприлюднена після чергових тверджень РФ нібито про захоплення цього українського міста.

Минулого тижня американський Інститут вивчення війни (ISW) заявляв, що Москва продовжує перебільшувати заяви про успіхи в Куп’янську – наратив, який Кремль почав активно просувати наприкінці серпня 2025 року. Натомість Інститут вивчення війни продовжує оцінювати, що українські війська на Куп’янському напрямку успішно відбивають зусилля Росії захопити населений пункт такого масштабу вперше за останні роки.

Куп’янськ має стратегічне значення для оборони Донбасу, а його втрата може призвести до оточення українських військ на лівому березі Осколу, пише проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії. Загроза для Куп’янська наростала з літа, і тепер ситуація ще ускладнилася. Російські війська успішно застосовували тактику проникнення малими групами.





