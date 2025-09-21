Диверсанти маскуються під цивільних і постійно намагаються проникнути в Куп’янськ – ЗСУ

Російські військові маскуються під цивільних і використовують місцевість, щоб уникнути ідентифікації, повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.

За словами речника, у Куп’янськ сили РФ намагаються проникати диверсійно-розвідувальними групами з 2-5 осіб.

«Вони намагаються користуватися своєю чисельністю, просочуватися крізь позиції українських військових і пізніше займати якісь будівлі», – пояснив Трегубов.

Речник каже, що ЗСУ знищують сили РФ ще до того, як вони встигають увійти в житлову забудову, щоб не допустити закріплення у місті.

Також Трегубов повідомив, що «окупанти постійно завдають ударів з артилерії, безпілотниками та іншими типами зброї».

«Це вже фактично фронтове місто», – наголосив Трегубов.

Президент Володимир Зеленський заявив 18 вересня, що в рамках Добропільської контрнаступальної операції українські військові звільнили 160 квадратних кілометів та сім населених пунктів.

Водночас, судячи з мапи проєкту DeepState, армія РФ прорвала оборону ЗСУ на схід від Куп’янська – біля села Степова Новоселівка. «Сіра зона» тут охоплює вже трасу Куп'янськ–Лисичанськ, яка, очевидно, відіграє важливу роль в обороні плацдарму українських захисників на лівому березі річки Оскіл.

В оперативно-стратегічному угрупованні військ «Дніпро» 5 вересня заявили, що російська армія має завдання захопити восени Покровсько-Мирноградську агломерацію, зокрема йдеться про три міста – Добропілля, Покровськ і Мирноград.



