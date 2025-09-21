ОВА: сили РФ атакували автівку на прикордонні Сумщини – поранена людина

Російські війська атакували автівку на прикордонні Сумщини – поранена людина, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров.



За його даними, вранці російський дрон влучив у цивільне авто в селі Шалигинської громади – поранень зазнав 63-річний водій.

Чоловіка з травмами доставили до лікарні, попередньо, його стан лікарі оцінюють як неважкий, додав Григоров.

Про російські атаки дронами цивільних регулярно повідомляє місцева влада, зокрема Херсонщини, Хрківщини та Сумщини.

Наприкінці червня Моніторингова місія ООН із прав людини в Україні заявила, що цивільні люди у прифронтових районах України потерпають внаслідок атак безпілотників малого радіусу дії, здійснених російськими військовими, а велика кількість таких атак погіршила й без того критичну гуманітарну ситуацію вздовж лінії фронту.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони носять цілеспрямований характер.