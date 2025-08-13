ОВА: на Сумщині російський дрон атакував цивільну автівку, є постраждалі

На Сумщині на території Юнаківської громади вранці російські війська атакували цивільну автівку ударним дроном – постраждали дві людини, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров.



«У машині перебували четверо людей. Двоє жінок отримали поранення, але, на щастя, неважкі. Постраждалим надали необхідну медичну допомогу, їхньому життю нічого не загрожує», – написав він у телеграмі.



Григоров закликав жителів Сумщини обмежити перебування на прикордонних територіях, де сили РФ постійно атакують цивільне населення.

Також вранці на Херсонщині російський дрон атакував цивільну автівку – загинули чоловік та жінка, повідомили в ОВА.

Наприкінці червня Моніторингова місія ООН із прав людини в Україні заявила, що цивільні люди у прифронтових районах України потерпають внаслідок атак безпілотників малого радіусу дії, здійснених російськими військовими, а велика кількість таких атак погіршила й без того критичну гуманітарну ситуацію вздовж лінії фронту.

Читайте також: «Ви – ті, кому судилося померти». РФ посилює дронові атаки на херсонців. Як реагує ООН?

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.