Прокудін: російський дрон атакував цивільну автівку на Херсонщині – загинули чоловік та жінка

Російський дрон атакував цивільну автівку на Херсонщині – загинули чоловік та жінка, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



«Близько 08:00 у Бериславському районі російські загарбники атакували з дрона цивільну автівку. Ворог скинув вибухівку з БпЛА на транспортний засіб, що їхав трасою Новорайськ-Костирка», – написав він у телеграмі.

Також, за даними місцевої влади, російські війська вранці з артилерії обстріляли Чорнобаївку – внаслідок атаки знищено житловий будинок, з-під завалів рятувальники деблокували тіло загиблої жінки.

Наприкінці червня Моніторингова місія ООН із прав людини в Україні заявила, що цивільні люди у прифронтових районах України потерпають внаслідок атак безпілотників малого радіусу дії, здійснених російськими військовими, а велика кількість таких атак погіршила й без того критичну гуманітарну ситуацію вздовж лінії фронту.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.