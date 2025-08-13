На тлі підготовки зустрічі на Алясці РФ продовжує атакувати Україну. ЗСУ заявляє про нічну атаку БпЛА і ракетами

На тлі підготовки зустрічі на Алясці 15 серпня війська РФ продовжують атакувати Україну, вночі вони атакували 51 повітряним засобом, повідомляють у телеграмі Повітряні сили ЗСУ.



За повідомленням, у ніч на 13 серпня (із 21.00 12 серпня) противник атакував 49 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово – РФ, а також двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Курської області РФ. Ударними БпЛА атаковано Донеччину, Сумщину та Чернігівщину, ракетами – Полтавщину.



Як інформують Повітряні сили ЗСУ, станом на 08:00 протиповітряна оборона знешкодила 34 цілі: дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 та 32 БпЛА. Військові зафіксували влучання 17 БпЛА на 15 локаціях.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що російська армія не готується до припинення війни, а навпаки – до нових наступів.



«Бачимо, що російська армія не готується до припинення війни. Навпаки, вони займаються такими переміщеннями, які свідчать про підготовку нових наступальних операцій. У таких умовах важливо, щоб єдності світу нічого не загрожувало», – йдеться у його заяві, оприлюдненій в телеграмі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.