Зеленський: на тлі зустрічі на Алясці Росія готується до нових наступальних операцій

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на тлі підготовки зустрічі на Алясці російські війська готуються до нових наступальних операцій, в таких умовах важливо зберігати єдність.

Він подякував лідерам ЄС за «чітку підтримку нашої незалежності, територіальної цілісності та саме такого активного підходу до дипломатії, який може допомогти завершити цю війну достойним миром».



«Дійсно, ми всі підтримуємо рішучість Президента Трампа і маємо разом сформувати такі позиції, які не дозволять Росії вкотре обманути світ. Бачимо, що російська армія не готується до припинення війни. Навпаки, вони займаються такими переміщеннями, які свідчать про підготовку нових наступальних операцій. У таких умовах важливо, щоб єдності світу нічого не загрожувало», – йдеться у його заяві, оприлюдненій в телеграмі.

Зеленський додав, що питання, які стосуються безпеки України та Європи, обговорюються разом, а будь-яке рішення «має додавати спільним безпековим можливостям».

12 серпня лідери Євросоюзу оприлюднили заяву, у якій наголошується, що шлях до миру в Україні не може бути визначений без України. Угорщина цю заяву не підтримала.

Лідери ЄС також наголосили, що справедливий і тривалий мир, який принесе стабільність і безпеку, повинен поважати міжнародне право, включаючи принципи територіальної цілісності та недоторканності міжнародних кордонів, які не можуть бути змінені силою, а народ України повинен мати свободу вирішувати своє майбутнє.

11 серпня Дональд Трамп припустив можливість «деякого обміну територіями» між Україною й Росією, і висловив невдоволення зауваженнями керівництва України про необхідність конституційного погодження в цьому випадку.

Як пише The Wall Street Journal, Володимир Путін заявив спецпосланцю Трампа Стіву Віткоффу, що погодився б на повне припинення вогню, «якщо Україна виведе війська з усієї Донецької області». Згодом, як повідомило The Washington Post обізнане джерело, з’явилося підтвердження, що Путін не готовий відмовитися від претензій на захоплені Росією території в Херсонській та Запорізькій областях.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не віддаватиме свої території Росії. Ні його, ні європейських лідерів на саміт на Алясці не запросили, однак адміністрація США і президент Дональд Трамп залишається на зв’язку з українським і європейськими лідерами. На 13 серпня в них запланована групова відеоконференція, яку скликав канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.