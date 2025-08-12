Стармер і Карні: мир потрібно будувати разом з Україною, а не нав’язувати їй

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та прем’єр-міністр Канади Марк Карні вважають, що мир потрібно будувати разом з Україною, а не нав’язувати їй. Про це повідомляє пресслужба британського уряду за підсумками телефонної розмови лідерів 11 серпня.



За повідомленням, співрозмовники обговорили свою непохитну підтримку України, наголосили, що її майбутнє має бути майбутнім свободи, суверенітету та самовизначення.



«Вони привітали продовження міжнародних зусиль, очолюваних президентом Трампом, спрямованих на встановлення миру, та погодилися, що його потрібно будувати разом з Україною, а не нав'язувати їй», – йдеться у повідомленні.



Обидва лідери погодилися, що продовжуватимуть тісну співпрацю з президентом США Трампом та президентом України Володимиром Зеленським протягом наступних днів.

8 серпня президент США Дональд Трамп оголосив про намір провести 15 cерпня на Алясці зустріч із російським лідером Володимиром Путіним, спрямовану на досягнення мирної угоди між Україною і РФ.

11 серпня Дональд Трамп припустив можливість «деякого обміну територіями» між Україною й Росією, і висловив невдоволення зауваженнями керівництва України про необхідність конституційного погодження в цьому випадку.

Як пише The Wall Street Journal, Володимир Путін заявив спецпосланцю Трампа Стіву Віткоффу, що погодився б на повне припинення вогню, «якщо Україна виведе війська з усієї Донецької області». Згодом, як повідомило The Washington Post обізнане джерело, з’явилося підтвердження, що Путін не готовий відмовитися від претензій на захоплені Росією території в Херсонській та Запорізькій областях.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не віддаватиме свої території Росії. Ні його, ні європейських лідерів на саміт на Алясці не запросили, однак адміністрація США і президент Дональд Трамп залишається на зв’язку з українським і європейськими лідерами. На 13 серпня в них запланована групова відеоконференція, яку скликав канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.



