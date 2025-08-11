Зеленський розповів, що об’єднує розмови з лідерами Канади, Саудівської Аравії, Литви та Індії

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 11 серпня розповів про зміст своїх міжнародних контактів цього дня. Глава держави мав телефонні розмови з прем’єр-міністром Канади Марком Карні, спадкоємним принцом і прем’єр-міністром Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом, президентом Литви Гітанасом Науседою та прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

«Усіх об’єднує розуміння чітких фактів. Перше – суверенітет і територіальна цілісність України мають поважатися. Друге – питання щодо війни проти України мають вирішуватись тільки за участю України. Третє – Росія повинна робити необхідні кроки, щоб закінчити цю війну. І саме від Росії жодного кроку досі немає», – сказав Зеленський.

За словами президента України, на 11 і 12 серпня заплановані й інші розмови «з європейськими друзями».

«Завтра – теж день нашої активної комунікації з партнерами. На всіх рівнях ми продовжуємо спілкуватися зі Сполученими Штатами Америки. Команда Офісу, МЗС, усі, хто потрібен для ефективної роботи, всі залучені», – вказав президент України.

Раніше Офіс президента, інформуючи про розмову Зеленського з прем’єром Канади Марком Карні, відзначив, що глава держави «поділився українським баченням того, якими є справжні наміри та задуми Росії».

«Лідери однаково розуміють, що росіяни хочуть лише виграти час, а не закінчити війну. Зокрема, про це свідчать ситуація на полі бою та російські удари по цивільних обʼєктах і людях», – указано в повідомленні.

8 серпня президент США Дональд Трамп оголосив про намір провести 15 cерпня на Алясці зустріч із російським лідером Володимиром Путіним, спрямовану на досягнення мирної угоди між Україною і РФ. Трамп припустив, що будь-яке рішення може включати «обмін територіями».

Як пише The Wall Street Journal, Путін заявив спецпосланцю Трампа Стіву Віткоффу, що погодився б на повне припинення вогню, «якщо Україна виведе війська з усієї Донецької області». Згодом, як повідомило The Washington Post обізнане джерело, Путін не готовий відмовитися від претензій на захоплені Росією території в Херсонській та Запорізькій областях.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде віддавати свої території Росії. Ні його, ні європейських лідерів на саміт на Алясці не запросили, однак адміністрація США і президент Дональд Трамп залишається на зв'язку з українським і європейськими лідерами.