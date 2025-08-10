The Washington Post: Путін не готовий повертати Україні захоплені території Херсонщини та Запоріжжя

Президент Росії Володимир Путін не готовий відмовитися від претензій на захоплені Росією території в Херсонській та Запорізькій областях, стверджує джерело The Washington Post, обізнане зі змістом зустрічі спецпосланця Дональда Трампа Стіва Віткоффа з російським президентом.

Під час цієї зустрічі, що відбулася у Кремлі 6 серпня, Путін вимагав, щоб Київ відмовився від Донбасу, погодившись в обмін на припинення вогню та заморожування лінії фронту на нинішніх позиціях.

Після цього президент США Дональд Трамп провів розмову з Володимиром Зеленським та кількома європейськими лідерами. Деякі учасники цього дзвінка «пішли з враженням, що Путін погодився відмовитися від претензій на Херсонську та Запорізьку області», пише Axios.

Співрозмовник The Washington Post стверджує, що американська сторона також сприйняла пропозицію Путіна зупинити бойові дії в Запорізькій та Херсонській областях як готовність вивести звідти російські війська. Але Кремль, за його словами, не готовий відмовитися від захоплених територій.

За даними Axios, Віткофф пізніше уточнив у розмові з українськими та європейськими чиновниками, що Путін погодився лише заморозити поточні позиції Росії в Запорізькій та Херсонській областях.

Про те, що Віткофф зрозумів Путіна неправильно, напередодні повідомляла газета Bild sз посиланням на німецькі та українські джерела. За даними газети, спецпосланець Трампа прийняв «мирне виведення» українців із Херсона та Запоріжжя, якого зажадав Путін, за пропозицію відведення російських військ із цих регіонів. Джерела Bild стверджують, що Путін, як і раніше, хоче повністю контролювати Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області, а запропонував він лише часткове припинення вогню, тобто відмову від атак на об’єкти енергетики та великі міста за лінією фронту.