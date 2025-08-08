ЗМІ: зустріч Трампа і Путіна запланована на кінець наступного тижня

Зустріч між президентом CША Дональдом Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним попередньо запланована на кінець наступного тижня, повідомив у п’ятницю NBC News високопоставлений представник Білого дому.

За його словами, місце проведення зустрічі ще обговорюється, але серед можливих варіантів – Об’єднані Арабські Емірати, Угорщина, Швейцарія та Рим.

Подальші деталі та логістика зустрічі ще не визначені і залишаються дуже непевними, зокрема, чи братиме в ній участь президент України Володимир Зеленський.

Представник Білого дому зазначив, що росіяни надали список вимог для можливого перемир'я, і США зараз намагаються отримати підтримку українців та європейських союзників.

Зеленський та українські чиновники давно заявляли, що не поступляться жодною територією, яку Росія незаконно анексувала.

У п’ятницю прес-секретар Білого дому Керолайн Левітт заявила NBC News: «Президент Трамп чітко дав зрозуміти, коли шість місяців тому успадкував цю війну від Джо Байдена: він хоче, щоб вона закінчилася за столом переговорів…З поваги до наших делікатних дипломатичних переговорів з Росією, Україною та нашими європейськими союзниками, Білий дім не коментуватиме деталі, про які повідомляють ЗМІ».

6 серпня у Москві пройшла зустріч спецпредставника президента США Стіва Віткоффа й російського президента Володимира Путіна. Зустріч відбувалася за день до закінчення ультиматуму Трампа, який вимагає від Росії до 8 серпня укласти перемир’я з Україною. В іншому випадку президент США обіцяв запровадити стовідсоткові мита на імпорт до США товарів із Росії та її торгових партнерів.

Після цієї зустрічі Дональд Трамп заявив про досягнення «значного прогресу», але визнав, що розмову Віткоффа і Путіна не можна назвати проривною.

Трамп також заявив журналістам у Білому домі про «велику ймовірність» його зустрічі з президентами України і РФ Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.

У Кремлі ж заявили про високу ймовірність зустрічі президента США Дональда Трампа з його російським колегою Володимиром Путіним уже «найближчим часом». Також помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що спецпосланець Трампа Стів Віткофф під час розмови в Москві 6 серпня порушував тему тристоронньої зустрічі з участю президента України Володимира Зеленського, але Москва залишила це без коментарів. 7 серпня Путін сказав, що його зустріч із президентом України Володимиром Зеленським можлива, але для неї «мають бути створені умови».



