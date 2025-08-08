ISW про заяви Путіна: намагається приховати, що не зацікавлений у припиненні війни

Спроби російського лідера Володимира Путіна позиціонувати себе як згодного на мирні пропозиції США і змістовні переговори, водночас відмовляючись зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським найближчим часом, є намаганням приховати реальність того, що Путін залишається незацікавленим у припиненні війни й хоче отримати поступки від Сполучених Штатів, не беручи участі в змістовному мирному процесі, пише у своєму звіті американський Інститут вивчення війни.

«Путін продовжує вірити, що час на боці Росії, і що Росія може пережити Україну і Захід… Кремль намагається делікатно балансувати між удаваною зацікавленістю в переговорах перед Трампом і схилянням російського суспільства до прийняття лише повної перемоги Путіна в Україні, скільки б часу це не зайняло», – йдеться в повідомленні.

Аналітики наголошують, що економічні заходи в поєднанні із західною військовою допомогою, яка дозволяє Україні завдавати російським силам поразок на полі бою, залишаються критично важливими для зміни розрахунків Путіна і приведення його до столу переговорів із готовністю до компромісів.

В ISW також заявили, що воєнні цілі Путіна не обмежуються територією України. «Заяви Кремля продовжують свідчити про те, що Путін залишається відданим заміні демократично обраного уряду України проросійським маріонетковим урядом, скороченню чисельності армії України таким чином, щоб Україна не могла захистити себе від майбутньої агресії, скасуванню давньої політики «відкритих дверей» НАТО і зміні конституції України, щоб зобов’язати її до нейтралітету. Путін залишається відданим знищенню української держави, ідентичності й культури, а також поневоленню українського народу», – йдеться в повідомленні.

Аналітики також зазначили, що Путін, можливо, використав свою зустріч зі спецпредставником США Стівом Віткоффом, щоб запропонувати мораторій на далекі удари, який дозволив би Росії накопичити безпілотники й ракети і відновити руйнівні широкомасштабні удари по Україні після закінчення терміну дії мораторію. Такий мораторій також завадить Україні продовжувати свою кампанію ударів, спрямовану на руйнування російської оборонно-промислової бази.

«Будь-яка угода, що не передбачає повного і довгострокового припинення ударів великої дальності по цивільній інфраструктурі, становитиме значну загрозу для цивільного населення й інфраструктури України після закінчення терміну дії угоди і відновлення ударів з боку Росії», – зазначили в ISW.

6 серпня у Москві пройшла зустріч спецпредставника президента США Стіва Віткоффа й російського президента Володимира Путіна. Зустріч відбувалася за день до закінчення ультиматуму Трампа, який вимагає від Росії до 8 серпня укласти перемир’я з Україною. В іншому випадку президент США обіцяв запровадити стовідсоткові мита на імпорт до США товарів із Росії та її торгових партнерів.

Після цієї зустрічі Дональд Трамп заявив про досягнення «значного прогресу», але визнав, що розмову Віткоффа і Путіна не можна назвати проривною.

Трамп також заявив журналістам у Білому домі про «велику ймовірність» його зустрічі з президентами України і РФ Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.

У Кремлі ж заявили про високу ймовірність зустрічі президента США Дональда Трампа з його російським колегою Володимиром Путіним уже «найближчим часом». Також помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що спецпосланець Трампа Стів Віткофф під час розмови в Москві 6 серпня порушував тему тристоронньої зустрічі з участю президента України Володимира Зеленського, але Москва залишила це без коментарів. 7 серпня Путін сказав, що його зустріч із президентом України Володимиром Зеленським можлива, але для неї «мають бути створені умови».

Російський лідер також заявив, що Об’єднані Арабські Емірати можуть бути «одним із підходящих місць» для його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Він зазначив, що зацікавленість у саміті лідерів РФ і США була виявлена з обох боків. У Білому домі перед цим заявили, що російська сторона висловила бажання зустрітися з президентом США Дональдом Трампом, «і президент відкритий для зустрічі як з президентом Путіним, так і з президентом Зеленським».

Зеленський після своєї розмови з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом 7 серпня заявив, що Україна готова до зустрічей у різних форматах.

6 серпня після зустрічі спецпосланця президента США з Путіним Трамп провів телефонні переговори з Зеленським та низкою європейських політиків.

Аналітики з американського Інституту вивчення війни неодноразово наголошували, що Кремль не змінив своїх намірів підкорити Україну і затягує переговорний процес для того, щоб виграти час для подальших здобутків на полі бою й отримати поступки від України й Заходу.