Відмова України від територій? Про що говоритимуть на зустрічі Трамп та Путін

Лише через добу після зустрічі спецпредставника президента США Стіва Віткоффа та лідера Росії Володимира Путіна у Кремлі заявили, що готується зустріч Путіна з Трампом.

За словами помічника президента РФ Юрія Ушакова, саміт нібито «відбудеться, орієнтовно, наступного тижня» і вже погоджено навіть місце його проведення. Раніше президент США Трамп заявляв, що Віткофф провів «продуктивну зустріч» із Путіним, і є «хороші шанси на зустріч» із російським лідером.

За даними видання The New York Times, Трамп планує особисто зустрітися з Путіним, а після цього – організувати тристоронню зустріч із Путіним та президентом України Володимиром Зеленським. Про такі плани він, як пише видання, розповів під час телефонної розмови з європейськими лідерами та Зеленським 7 серпня.

За інформацією джерел агентства Bloomberg, лідер США припустив, що Путін відкриється для мирних переговорів в обмін на українські території.

Путін заявив, що інтерес до зустрічі був виявлений як з боку Москви, так і з боку Вашингтона, і що для зустрічі з Зеленським «мають бути створені умови» – до яких ще далеко. Одним із відповідних місць для зустрічі він назвав ОАЕ.

6 серпня спецпредставник президент США Стів Віткофф зустрівся з лідером РФ Володимиром Путіним. Вона відбулася за день до закінчення ультиматуму Трампа, який вимагає від Росії до 8 серпня укласти перемир’я з Україною. В іншому випадку президент США обіцяє запровадити стовідсоткові мита на імпорт до США товарів із Росії та її торгових партнерів.



Після цієї зустрічі Дональд Трамп заявив про досягнення «значного прогресу».



Кілька днів тому у Кремлі заявили, що Володимир Путін «не виключає» можливість прямих переговорів із президентом України Володимиром Зеленським, але вважає, що така зустріч іще не готова.



Аналітики з американського Інституту вивчення війни неодноразово наголошували, що Кремль не змінив своїх намірів підкорити Україну і затягує переговорний процес для того, щоб виграти час для подальших здобутків на полі бою й отримати поступки від України й Заходу.