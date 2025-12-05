Уряд передав Раді проєкт закону про нові контракти для військових – Шмигаль

Кабінет міністрів України затвердив і направляє до Верховної Ради проєкт закону, що впроваджує нові контракти для військових, зокрема передбачає «гарантовані чіткі терміни служби й підвищення виплат», повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

«Контракт пропонується для солдатів, сержантів і офіцерів всіх Сил безпеки й оборони: ЗСУ, НГУ, ДПСУ та інших. Термін контрактів – від одного до п’яти років. Відстрочка від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту за умови його укладення на 2-5 років. Щорічні фінансові бонуси й додаткова щомісячна винагорода за участь у бойових операціях», – написав Шмигаль у телеграмі 5 грудня.

За його словами, нові контракти зможуть укласти громадяни, які перебувають в запасі, й резервісти, мобілізовані військовослужбовці, а військові, які вже служать за контрактом, матимуть змогу переукласти їх на нових умовах.

«Очікуємо на оперативне ухвалення законопроєкту народними депутатами. Розраховуємо, що система нових контрактів запрацює в першому кварталі 2026 року», – додав міністр.

У Міноборони в листопаді повідомили, що за дорученням президента почали підготовку нових типів контрактів для військовослужбовців і відповідні зміни до законодавства.

У лютому Міноборони повідомило про запуск проєкту «Контракт 18-24», який передбачає укладання добровольцями у віці 18-24 роки річного контракту на 1 млн гривень. Законодавство України передбачає мобілізацію військовозобов’язаних віком від 25 до 60 років.

У жовтні член комітету Верховной Ради з питань нацбезпеки, оборони й розвідки Федір Веніславський повідомив, що щомісяця на військову службу прибувають близько 30 тисяч громадян України: як за мобілізацією, так і через систему рекрутингу.

