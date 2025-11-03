Доступність посилання

У Міноборони анонсували нові контракти для військових із «чіткими термінами служби»

За словами міністра оборони, планується, що нові контракти будуть також включати збільшення щомісячних виплат, бонуси за підписання, розширення соціального пакета

У Міністерстві оборони України заявили, що за дорученням президента почали підготовку нових типів контрактів для військовослужбовців і відповідні зміни до законодавства.

«Головна новація – це гарантовані чіткі терміни служби. Контракти будуть від 1 до 5 років. Для контрактів на 2–5 років передбачено річну відстрочку від мобілізації по завершенні контракту. Після ухвалення законодавчих змін контракти зможуть підписати всі захисники і захисниці. І ті, хто вже є частиною війська, і ті, хто буде долучатися до нього в майбутньому», – повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

За його словами, планується, що нові контракти будуть також включати збільшення щомісячних виплат, бонуси за підписання, розширення соціального пакета.

«Нові контракти – це про справедливість і передбачуваність. Працюємо з урядом, Міністерством фінансів і партнерами, і найближчим часом анонсуємо всі додаткові деталі», – написав Шмигаль у телеграмі.

Раніше сьогодні президент Володимир Зеленський на брифінгу анонсував нові контракти для військових «на майбутнє». Він зазначив, що держава прагне створити умови, за яких військовослужбовці, що набули бойового досвіду, зможуть залишатися в армії на контрактній основі.

«Ми би дуже хотіли, щоб багато людей, які отримали навички під час цієї війни, героїчні особи, хто захоче залишитися в армії, щоб із мобілізаційного статусу ця людина могла перейти на контракт… Це різний формат контрактів, який буде запроваджений: рік, два, три, чотири, п’ять», – сказав президент.

Він додав, що ще тривають консультації щодо сум і механізмів фінансування нових контрактів для військових, і перш ніж це озвучити, потрібно узгодити всі деталі.

«У нас сьогодні є цифри, які всі вважають справедливими для контракту. Я не буду казати їх, тому що спочатку треба мати забезпечення фінансове для таких виплат», – сказав президент.

У лютому Міноборони повідомило про запуск проєкту «Контракт 18-24», який передбачає укладання добровольцями у віці 18-24 роки річного контракту на 1 млн гривень. Законодавство України передбачає мобілізацію військовозобов’язаних віком від 25 до 60 років.

У жовтні член комітету Верховной Ради з питань нацбезпеки, оборони й розвідки Федір Веніславський повідомив, що щомісяця на військову службу прибувають близько 30 тисяч громадян України: як за мобілізацією, так і через систему рекрутингу.

