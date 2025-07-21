Демобілізація після перемоги: що сказав Зеленський і що про це кажуть військові?

17 липня 2025 року президент України Володимир Зеленський виступав у Верховній Раді під час представлення нової прем’єрки Юлії Свириденко. У відповідь на запитання народного депутата Олексія Гончаренка про строки служби й можливу демобілізацію військовослужбовців Зеленський заявив, що «військові повернуться додому, коли ми переможемо ворога».

Ця відповідь викликала неоднозначну реакцію серед військових у соцмережах. Журналісти проєкту Радіо Свобода Донбас Реалії запитали військових з різних видів військ, як вони сприйняли цю заяву президента і чи очікували іншого.

Що саме сказав Зеленський?

Наші люди, героїчні військові повернуться додому, коли ми переможемо ворога

Під час засідання Верховної Ради президент України Володимир Зеленський емоційно відреагував на запитання депутата Олексія Гончаренка щодо законопроєкту про чіткі терміни військової служби.

«Наші люди, героїчні військові повернуться додому, коли ми переможемо ворога, а це Путін, ворогів усередині нашої країни немає. І ви не ставайте на цей бік. Наші герої заслуговують якісних ротацій. Такі, як ти… Коли такі, як ви, будете на фронті допомагати їм, а не тільки тут», – сказав Зеленський з трибуни Верховної Ради.

Ці слова викликали хвилю критики – як серед військових, так і серед частини політичного середовища. Адже питання демобілізації – не лише юридичне, а й морально-психологічне. Про це кажуть військові, з якими вдалося поспілкуватися проєкту Донбас.Реалії. Місце служби не вказується з міркувань безпеки.

Вигорання та розпач

Один із найбільших викликів для військових, які служать понад два роки, – це психологічне і фізичне вигорання, відчуття того, що вони «застрягли» на війні «без можливості повернення до життя». Ось що розповів проєкту Донбас.Реалії оператор БПЛА Олег:

Люди, які відслужили вже понад 3 роки, мають сильне вигорання і навіть зміни в психічному стані

«Відмова надати можливість для демобілізації чинним військовим говорить про небажання влади розв'язувати складні питання і брати відповідальність. Люди, які відслужили вже понад 3 роки, мають сильне вигорання і навіть зміни в психічному стані. Часто це призводить до того, що вони втрачають рівновагу миттєво, і це призводить до конфліктних і небезпечних ситуацій всередині підрозділів».

Зі слів військовослужбовця, після заяви Зеленського багато його побратимів висловили відкрите обурення, а в окремих випадках – навіть заклики до «знесення влади». Це, за його словами, є наслідком глибокого емоційного та морального виснаження:

Перша реакція моїх побратимів – обурення і заяви про бажання знесення влади

«Перша реакція моїх побратимів, коли вони дізнались про заяву Зеленського, було обурення і заяви про бажання знесення влади. При цьому вони вкрай далекі від розуміння нашого конституційного ладу і їхній гнів стосувався Верховної Ради. Але загальне враження, що відмова демобілізовувати призводить до погіршення морального стану військовослужбовців і виникнення екстремальних подій в підрозділах», – розповів оператор БПЛА.

Інший офіцер ЗСУ, з яким вдалося поспілкуватися журналістам проєкту Донбас.Реалії, зауважив, що відповідь Зеленського була «зрозумілою й очікуваною». Щоправда, він звертає увагу на тему «дивних бронювань», коли мобілізованих не відпускають, але нових людей фактично не набирають.

«Він озвучив те, що й так вже давно зрозуміло. Не розраховував, що може бути інакше. І навряд чи хтось в Силах оборони очікував іншого. Питання щодо мобілізації та дивних бронювань. Якщо немає можливості відпускати, то треба хоча б ротації робити. Для цього треба більше мобілізовувати. Але не видно, що хтось хоче йти на такі кроки», – розповів лейтенант ЗСУ Олександр.

Контрактники та мобілізовані

Доволі критично на слова Зеленського відреагували військовослужбовці, які розрізняють контрактну службу та мобілізацію. Між тими, хто добровільно підписав контракт із ЗСУ, і тими, кого мобілізували, є принципова різниця, розповіла проєкту Донбас.Реалії військовослужбовиця-контрактниця Ірина:

Заява про демобілізацію після перемоги свідчить про те, що ми вперто продовжуємо воювати людьми

«Заява про демобілізацію після перемоги свідчить про те, що ми вперто продовжуємо воювати людьми. Це не те, що дозволить нам перемогти ворога, який має незрівнянно більше людського ресурсу. Демобілізація стосується лише мобілізованих, не контрактників. Якщо ти – контрактник і в тебе у розпал війни контракт закінчився, все одно працюй, крихітко, бо ти сам обрав шлях воїна».

Зі слів Ірини, мобілізовані, які не отримують можливості зробити паузу, часто зриваються – вживають алкоголь, наркотики, йдуть самовільне залишення частини:

«Мобілізований, навіть якщо він сам прийшов до ТЦК 24 лютого 2022 року, має право на паузу. І це не 15 діб + 2 на дорогу двічі на рік. Це має бути повноцінний відпочинок з можливістю повернутися або не повернутися до війська. Більшість і року в цивільному житті не протримаються, повернуться до своїх. Перерва мобілізованим потрібна, тому що це переважно люди, реалізовані в цивільному житті, які звикли керувати своєю долею. Їм, крім того, що війна – це дуже важко, ще й дуже складно звикнути до того, що твоє життя тобі не належить навіть в період відпочинку від бойових.

Це неабиякий психологічний тиск. Але якщо тебе мобілізували, тобі мають дати видихнути й визначитися – ти працюєш далі чи тобі треба відпочити, або й геть піти. Інакше діла не буде – буде СЗЧ, алкоголь, наркотики, самостріл. Єдине, що у цій прикрій ситуації можна зробити – це перестати нарешті воювати, як наші противники – людьми».

За даними пресслужби судової статистики, які отримала «Українська правда», впродовж 2022–2023 років 5835 українських військових відсиділи на гауптвахті за пияцтво або вживання наркотиків. У 2023 році таке стягнення отримали 4266 військових. Роком раніше – 1569 бійців. Повідомляється, що за 2024 рік звіт ще не сформований. З’ясувати, скільки загалом протоколів за статтею 172-20 КУпАП склали на військових із початку повномасштабного вторгнення, не вдалося. Оскільки у військовій службі правопорядку відмовилися надавати такі дані, пославшись на те, що вони мають обмежений доступ.

Також, на думку військовослужбовиці, замість спроб «затикати дірки тілами», держава має робити ставку на технології, щоби скоротити потребу в людських ресурсах.

Ми пограємо, якщо не припинимо затикати дірки в обороні плоттю й кровʼю контрактників і мобілізованих

«Ми пограємо, якщо не припинимо затикати дірки в обороні плоттю й кров’ю контрактників і мобілізованих, і не почнемо нарешті робити ставку на технології. Це єдине, що може забезпечити нам перевагу в умовах обмеженого людського ресурсу. Це єдине, що зможе дозволити нам провести демобілізацію і відновити мобілізацію. Назавжди цивільні у військо йти зараз не готові, але на певний чітко визначений термін та за умови технологічного посилення – можна буде залучити людей.

Але для цього треба перестати красти усі гроші, призначені на оборонку, почати реально вкладатися в технології й дати спокійно працювати тим, хто зможе забезпечити нам технологічну перевагу над ворогом. Питання лише в тому, чи потрібна перемога, чи й так нормально», – розповіла військовослужбовиця-контрактниця.

«Криза мотивації й провал мобілізації»

Фахівчиня з рекрутингу Ганна, яка погодилася поспілкуватися із журналістами Донбас.Релії, наголошує, що проблема не лише в демобілізації, а в тому, що ніхто не хоче служити:

Допоки триває війна, демобілізації не буде через брак вмотивованих людей

«Зрозуміло, що допоки триває війна, демобілізації, на жаль, не буде через брак вмотивованих людей та й взагалі через провал мобілізації. Військові відчувають шалену втому, адже бути постійно під обстрілами важко морально і фізично. Ще важче не бачити сімʼю місяцями. Було б прекрасно, аби розробили законопроєкт про строки служби під час воєнного стану і можливу демобілізацію. Але, на мою думку, це, на жаль, нереально. Людей бракує. Мотивації немає. Через брак мотивації погана навченість особового складу».

Однак, на її думку, парламент має зосередитися не на мобілізації, а на мотивації. Йдеться про програми підтримки, реабілітації, соціальні гарантії для тих, хто ще вагається, чи варто вступати до війська.

«Тут більше варто задуматися Верховній Раді про те, чим можна мотивувати людей, аби ті долучалися до війська, а не про мобілізацію. Патріотично налаштованих людей залишилося так мало, що можна на пальцях максимум двох рук порахувати», – каже Ганна.

«Можливо, проведете домобілізацію?»

Слова Зеленського стали предметом жвавих дискусій серед військовослужбовців й в соціальних мережах.

Журналіст і військовослужбовець Павло Казарін написав у фейсбуці, що слова президента Зеленського означають те, що термінів служби не буде, а демобілізація станеться після війни.

Нинішні темпи мобілізації недостатні

«У мене тепер лише одне питання. Якщо ви не готові робити демобілізацію – можливе проведете домобілізацію? У нас війна четвертий рік і невідомо, скільки ще попереду. Нинішні темпи мобілізації недостатні. Бригада, яка укомплектована на 80%, втрачає менше людей, ніж та, що укомплектована на 50%».

Також, на думку військовослужбовця, необхідно посилити відповідальність за ухиляння від служби.

«Давно треба посилити відповідальність для ухилянтів. Пофіксити ТЦК. Зробити правила однаковими для усіх. Бо у нас минулого року з «мобілізаційного» закону прибрали усі «батоги». Результат ми бачимо», – написав Казарін.

Військовослужбовець Ігор Криворучко написав, що не вважає себе критиком президента, але «бути в структурі ЗСУ, волонтерити, виконувати якусь іншу корисну для перемоги роботу й *башитися на передку – це не тотожні речі».

Замість людського і прозорого механізму відпочинку – політичні лозунги

«Замість людського і прозорого механізму відпочинку – політичні лозунги. А солдати тим часом демобілізовуються самостійно. Окрім СЗЧшників, десятки тисяч солдатів купляють собі різні довідки, щоб списатися», – написав у фейсбуці Криворучко.

Військовий додав, що за поточних умов служба в армії роками – «це залізобетонна втрата здоров’я та родини».

Офіцер Головного управління комунікацій ЗСУ Дмитро Лиховій вважає, що Володимир Зеленський «далеко не вперше – зате нарешті прямо і просто визнав, що демобілізація наразі неможлива». Ці слова чітко артикулюють те, про що вже давно говорять у військових колах, написав Лизовій у фейсбуці.

Так, це невдало і непродумано, з точки зору кризової комунікації та виборчих політтехнологій. Але до всіх дійшло

«Так, це невдало і непродумано, з точки зору кризової комунікації та виборчих політтехнологій. Але до всіх дійшло», – підкреслив він.

Комунікаційник ЗСУ також нагадав, що раніше про неможливість широкої демобілізації вже заявляли міністри оборони, головнокомандувачі, урядовці та військові. Проте, як зазначає офіцер, «наші люди не хочуть сприймати негативну інформацію».

Він також згадав заяву президента від січня 2025 року, в якій Зеленський сказав: «Якщо завтра половина людей піде додому, Путін нас уб’є всіх – абсолютно всіх».

Демобілізації військовослужбовців після 36 місяців служби під час воєнного стану була передбачена законопроєктом про посилення мобілізації, який почали обговорювати з кінця 2023 року. Після першого читання законопроєкту ця норма була виключена на прохання головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, та парламент ухвалив закон без визначення строків демобілізації.