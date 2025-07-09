У Міноборони пояснили, як повернутись із СЗЧ за спрощеною процедурою до 30 серпня

Українські військові, які здійснили самовільне залишення частини (СЗЧ) до 25 травня 2025 року, зможуть повернутися на службу за спрощеною процедурою, заявила в ефірі телемарафону заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

«Слід сказати, що станом на зараз військові, які пішли в СЗЧ до 10 травня 2025 року, знову можуть повернутися на службу за спрощеною процедурою до 30 серпня 2025 року. Звертаюся до всіх військовослужбовців, які мають намір повернутися з СЗЧ», – заявила вона.

СЗЧ – самовільне залишення частини, це ситуація, коли військовий залишає місце служби без дозволу командира або поважних причин.

У січні 2025 року Верховна Рада вперше ухвалила продовження терміну повернення на службу тих військових, які самовільно залишили частину (СЗЧ) або дезертували. Тоді закон передбачав, що це можна зробити до 1 березня 2025 року.

У серпні 2024 року парламент України схвалив закон, яким пропонується не карати за перше самовільне залишення військової частини (СЗЧ) чи дезертирство, якщо військовий сам повернувся і командир дозволить продовжити службу.

Він передбачає, що під час дії воєнного стану військовослужбовцям, які вперше самовільно залишили військові частини, але згодом добровільно прибули до місця проходження служби, дія контракту продовжується.

У Державному бюро розслідувань заявили, що військовослужбовців, які добровільно повернуться на службу, поновлять з усіма соціальними гарантіями.



