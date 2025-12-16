«І про це більшість дізнається раптово». Армія РФ швидко просувається у Сіверську?

Російські війська захопили більшу частину Сіверська, згідно з мапою DeepState. «Сіра зона» почала наближатися до міста в середині листопада, а наприкінці місяця на східних околицях Сіверська вже з'явилася перша «червона» ділянка, тобто підконтрольна загарбникам. З початку грудня вона почала швидко розростатися, і за два тижні охопила понад половину міста, решта – «сіра».

Лінія фронту на цій ділянці лишалась відносно стабільною три роки, але з березня, згідно з повідомленнями DeepState, ситуація ускладнювалась. У середині літа агресор захопив Білогорівку Про захоплення селища 12 липня повідомив DeepState., восени взяв під контроль Серебрянський ліс DeepState окремо не коментував це, проте у розборі ситуації в районі Серебрянки 13 жовтня зазначено, що «ускладненням стала втрата Серебрянського лісництва» у Луганській області на кордоні з Донецькою – важливі точки оборони на Сіверському напрямку. Відтоді криза поглиблювалась.

Як російській армії вдалося так швидко захопити більшу частину Сіверська?

Чи можливо втримати місто?

Якщо Сіверськ буде втрачений – якими можуть бути наслідки?

Розбирались Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода).

Сіверськ – головне про місто і його оборону Бахмутський район, Донецька область;

розташований на південь від річки Сіверський Донець;

лежить на відстані близько 27 кілометрів від Слов'янська та 36 кілометрів від Краматорська;

у західній частині міста протікає річка Бахмутка, що ділить Сіверськ на лівий та правий берег. Після окупації двох великих міст Луганської області – Сіверськодонецька (червень 2022-го) та Лисичанська (липень 2022-го) – армія РФ почала рухатися в напрямку Сіверська. У липні 2022-го агресор захопив селище Білогорівка Луганської області на адмінмежі з Донецькою, але під час контрнаступу Сил оборони на Харківщині восени того ж року його звільнили. Російські сили відкинули, тиск на Сіверськ суттєво зменшився. Лінія фронту поблизу Білогорівки лишалася стабільною аж до березня 2025-го. Звідси до Сіверська лишалось трохи більше 10 км навпростець. В середині літа агресор захопив Білогорівку Про захоплення селища 12 липня повідомив DeepState., восени взяв під контроль Серебрянський ліс DeepState окремо не коментував це, проте у розборі ситуації в районі Серебрянки 13 жовтня зазначено, що «ускладненням стала втрата Серебрянського лісництва». у Луганській області на кордоні з Донецькою – важливі точки оборони на Сіверському напрямку. Відтоді криза почала поглиблюватись. До середини жовтня на мапі DeepStatе з'явились клешні «сірої зони» довкола міста. Агресор намагався не штурмувати в лоб, а охопити Сіверськ відразу зі сходу, півночі й півдня – до того ж, просуватись, але не намагаючись закріпитись (більше про це у матеріалі: Армія РФ бере Сіверськ в «сірі клешні»: що це за тактика та які загрози? )

Як назрівала нова криза

Протягом тривалого часу Сіверськ залишався прифронтовим містом, але напрямок не був серед найбільш гарячих. Ситуація почала змінюватися влітку 2025 року, коли російські війська відновили тиск і поступово скоротили відстань до міста. Відтоді бої навколо Сіверська перейшли з позиційної фази у фазу системного виснаження оборони: противник постійно намагався проникнути в місто та тиснути на фланги.

У проєкті DeepState 8 грудня написали: Сіверськ поступово переходить до рук агресора. А вже 10 грудня аналітики опублікували відео, на якому бійці 54-ї окремої механізованої бригади ЗСУ знищують російських військових вже у центрі міста.

«Ситуація в Сіверську максимально несприятлива, бої за місто в самому розпалі», – написав старший лейтенант Сил оборони України з позивним «Алекс»(автор телеграм-каналу «Офіцер») 10 грудня.

Начальник російського Генштабу Валерій Герасимов на нараді з лідером РФ Володимиром Путіним 11 грудня заявив про окупацію Сіверська російськими військами. Цю заяву одразу ж спростували в оперативному командуванні «Схід»: Сіверськ залишається під контролем Сил оборони України.



За даними командування, противник намагається заходити в місто невеликими групами, користуючись поганою погодою, але більшість із них знищують ще на підступах.



Британська розвідка також спростувала заяви РФ про «повний контроль» над Сіверськом. Ймовірно, їм вдалося зайняти «окремі позиції в центральній частині міста», однак українські сили й надалі утримують і обороняють західні райони, зазначили у відомстві.

Раніше на цьому напрямку Росія намагалась просуватись, кидаючи у штурми бронетехніку та велику кількість піхоти. Однак згодом важку техніку замінила легка, групи піхоти стали малими, аж до 2-3 солдатів, іноді по одному – агресор почав використовувати так звану тактику просочування. Вона принесла армії РФ успіхи на Покровському, Гуляйпільському та Олександрівському напрямках, і на Сіверському – також.

Вони практично їхали по трупах своїх побратимів і намагались у такий спосіб виявити наші позиції

Американський Інститут вивчення війни (ISW) наприкінці листопада також зауважував, що на Слов'янському напрямку, і зокрема у районі Сіверська, армія РФ застосовує нову тактику. Аналітики виокремили три її складові:

повітряні удари по логістиці та військах супротивника на полі бою;

проникнення невеликих груп військ для розвідки або підготовки наступу (так звана інфільтрація);

масові атаки малих груп, а не великих колон.

На думку спікера 11-го армійського корпусу Дмитра Запорожця, одна з причин такої тактики агресора – значні втрати: як в живій силі, так і в техніці.

«Наприклад, 19 і 25 [листопада] були мотоштурми з Верхньокам'янського(село на схід від Сіверська – ред.). Противник центральною дорогою намагався рухатись просто в Сіверськ. Вони практично їхали по трупах своїх побратимів і намагались у такий спосіб виявити наші позиції, з'ясувати, чи заміновані підходи до Сіверська по цій дорозі», – розповів Запорожець 11 грудня в етері Радіо Донбас Реалії.

Він зазначив, що протягом певного часу агресор міг заходити в північну частину Сіверська. Далі, каже він, на руку загарбникам зіграла погода, передусім туман.

«Нічого нового у сьогоднішньому розвитку ситуації для нас немає. Картина погіршилась виключно за рахунок погодних умов , – сказав він. – Якщо брати минулорічну ситуацію, вона також в цей період була загострена, однак ми справлялися з усіма діями противника, тому що наші позиції були далі від Сіверська, і противника виявляли на підступах».

Агресору вдалося накопичитися, зокрема, в районі шахти №6 на півночі міста, також противник активізувався на півдні, додав спікер. Одночасно з обох флангів російські військові почали просуватися в межах Сіверська.

Таким чином, виходить, оборонці міста зіткнулися з комплексною проблемою:

лінія фронту наблизилася впритул до Сіверська;

складні погодні умови знизили ефективність дронів;

інфільтрація противника ускладнила контроль ситуації в місті;

тиск з флангів обмежив можливість маневрувати.

Сіверськ «практично повністю втрачений», написала «Українська правда» 13 грудня. За словами журналістів УП, на скриншотах зі стрімів з Сіверська, які вони бачили, військові РФ спокійно пересуваються містом – іноді навіть без шоломів та касок.

«Противник фіксується по всій території міста, окрім поки що території за річкою Бахмутка», – сказав журналістам співрозмовник в органі військового управління.

Згідно з DeepState, станом на 16 грудня більша частина Сіверська перебуває під контролем армії РФ, решта – «cіра зона». Території, які б повністю контролювали українські захисники, на мапі міста більше немає.

Битва за Сіверськ: що далі?

«Потрібно мінімум зупинити його (противника – ред.) навалу з двох флангів, подавити артилерією», – сказав журналістам УП співрозмовник в органі військового управління.

У виданні додали, що останніми тижнями українські військові утримували частину Сіверська переважно за допомогою дронів, а не піхоти. Після того, як російські війська зайняли висоти на півночі міста, працювати в Сіверську стало майже неможливо. Саме ж місто розташоване у низині, що ускладнює оборону ЗСУ.

Водночас спікер 11-го АК Дмитро Запорожець каже, що навіть якщо противник займе багатоповерхівки, які вціліли, захопивши Сіверськ, суттєвої переваги він не отримає . У ЗСУ залишається вигідна точка оборони: село Закітне за 8 кілометрів на захід від Сіверська, розташоване на висотах.

«Якщо противник займе ці висоти, то буде прикро передусім Слов'янську», – пояснює спікер.

Військовий експерт та колишній спікер Генштабу ЗСУ (2014-2017 рр.) Владислав Селезньов також звертає увагу, що між Словʼянськом та Сіверськом лежать поля та лісосмуги. Через це створити стійку лінію оборони тут складно.

«Безумовно, наші інженерно-технічні служби та підрозділи працюють над тим, щоб створити максимум проблем для противника та його армії», – пояснив він в ефірі Радіо Донбас Реалії.

Ключовим рубежем стримування агресора в місті аналітики DeepState називають річку Бахмутку, яка проходить у західній частині міста з півночі на південь. Втім, каже Дмитро Запорожець, вона навряд чи дасть серйозну перевагу для оборони, адже противник має перевагу в живій силі і постійно підтягує резерви.

Чи цей резерв зможе щось виправити в цій ситуації – незрозуміло

«Якщо буде погіршуватися погода і якихось сонячних днів не буде, то, звісно, від цього виграє противник. Туди потрібно буде залучати якісь додаткові сили», – заявив спікер.

Співрозмовник в органі військового управління у розмові з УП зауважив, що невідомо, чи головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський дасть резерв на цей напрямок.

«І чи цей резерв зможе щось виправити в цій ситуації – незрозуміло», – зауважив співрозмовник.

Аналітики DeepState в своєму огляді ситуації 8 грудня вказують на ще одну проблему оборони Сіверська, а саме – недостовірні доповіді командирів про ситуацію на напрямку. Через це важко зрозуміти, що відбувається в місті, тому є загроза, що «одного дня Сіверськ стане повністю червоним, і про це більшість дізнається раптово».

Проміжна ціль на шляху до головної

Сіверськ є частиною ширшої системи оборони на півночі Донеччини, і зміна балансу сил тут безпосередньо впливає на Слов’янськ та Краматорськ, ключові міста «поясу фортець» Донбасу, які залишаються під контролем Києва.

Тому захоплення Сіверська слід розглядати не як окрему ціль Росії, а як елемент підготовки до наступних етапів російської кампанії на Донбасі, головна мета якої – повна окупація Донецької та Луганської областей.

Підготовкою плацдармів для наступу на ці міста Владислав Селезньов і пояснює нинішню активність армії РФ у районі Сіверська та Лиману. Щоб реалізувати задум, агресор намагається вийти на зручні рубежі для удару.

« Сіверський та Лиманський напрямки в перспективі російський Генеральний штаб планує об'єднати задля формування того самого ударного кулака , яким він діятиме у напрямку Слов'янська та Краматорська», – сказав Селезньов в ефірі Радіо Донбас Реалії.

Потенційні плацдарми армії РФ на Донбасі Окрім плацдарму в районі Сіверська та Лиману, російська армія може створити ще два плацдарми для наступу, вважає військовий аналітик Владислав Селезньов. Йдеться про Часовоярський та Торецький напрямки, при цьому Торецький включає ділянку фронту біля Покровська та Мирнограда. Як пояснює аналітик: Часів Яр: важливий через панівні висоти, з яких РФ може планувати рух на Краматорськ.

важливий через панівні висоти, з яких РФ може планувати рух на Краматорськ. Торецьк–Покровськ–Мирноград: відкриває шлях у напрямку Дружківки та Костянтинівки, де противник намагається відтіснити українські сили й закріпитися на вигідніших позиціях.

На тлі кризи в Покровсько-Мирноградській агломерації та проривів Сил оборони на Куп’янському напрямку події в Сіверську можуть видаватись не такими значущими в масштабах всього фронту. Проте якщо місто буде втрачене, це матиме наслідки для оборони всієї решти Донеччини, яку українські сили досі контролюють.

У Сіверській громаді зараз залишаються близько 400 людей, 297 з них – у самому Сіверську, станом на 12 листопада. Про це журналістам «Вільного радіо» розповів очільник міської військової адміністрації Олексій Воробйов. До повномасштабного вторгнення в місті жили приблизно 12 тисяч людей.

