Мерц: пропонований планом гарантій безпеки контингент в Україні зможе відбивати атаки РФ

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що багатонаціональний контингент, пропонований оприлюдненим напередодні Європою планом гарантій безпеки України, зможе за певних обставин відбивати атаки російських сил після потенційного припинення вогню. Про це канцлер сказав в інтерв’ю громадському телебаченню ZDF, додавши, що це залишається далекою перспективою.

«У рамках цих зобов’язань ми могли б, наприклад, забезпечити демілітаризовану зону між воюючими сторонами, – сказав Мерц. – І дуже конкретно: ми також би відповідали на російські порушення і напади».

У відповідь на запитання щодо того, що президент Росії Володимир Путін відкидає розміщення іноземних військ в Україні, Мерц сказав: «Путін багато чому сказав «ні»; у певний момент йому доведеться сказати «так», коли справа дійде до припинення цієї війни. Це період після закінчення цієї війни, який ми зараз обговорюємо, і Україні потрібен захист на цей період».

Європейські країни 15 грудня за підсумками переговорів з американською й українською сторонами в Берліні запропонували свій план гарантій безпеки України, що складається з шести пунктів.

Заява підписана десятьма лідерами європейських держав і очільниками двох євроінституцій, і в ній сказано про зобов’язання Європи й США разом працювати над гарантіями безпеки для України. Можливість долучатися зберігається відкритою для інших потенційних підписантів.

Пропонується:

800 тисяч осіб у лавах ЗСУ в мирний час;

багатонаціональний європейський контингент для підтримки української армії і захисту повітряного й морського простору України;

контроль за дотриманням режиму тиші під проводом США: раннє попередження про атаки й розробка «спільних заходів з деескалації»;

юридично обов’язкові гарантії безпеки й реакція на повторний напад «військовими, розвідувальними, економічними та дипломатичними засобами»;

Інвестиції у відбудову України; згадана компенсація збитків Росією й подальше утримання її активів у Європі в замороженому стані;

рішуча підтримка вступу України до ЄС.

У Кремлі 16 грудня заявили, що на даний час не отримували сигналів щодо підсумків переговорів США й України за участі європейських лідерів у Берліні. Як заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков, якого цитують російські ЗМІ, Кремлю треба спершу з’ясувати деталі зустрічі, перш ніж він зможе взяти участь у нових переговорах.

Пєсков також розкритикував участь Європи в мирних переговорах, заявивши, що це «у плані прийнятності нічого хорошого не віщує».

Кремль раніше неодноразово виступав проти розміщення іноземних військових в Україні, заявляючи, що РФ сприйматиме їх як законні цілі для атак.