Європейські лідери: гарантії безпеки України мають включати «багатонаціональні сили» під керівництвом Європи

Європейські лідери 15 грудня заявили, що будь-які рішення щодо потенційних територіальних поступок України можуть бути ухвалені лише після того, як будуть забезпечені надійні гарантії безпеки, до яких входитимуть багатонаціональні сили під керівництвом Європи.

Заява опублікована 11 європейськими лідерами, а також головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і Європейської ради Антоніу Коштою після їхньої зустрічі в Берліні – на підтримку мирних переговорів між американськими й українськими делегаціями.

Окреслюючи необхідні гарантії безпеки в контексті угоди про припинення війни, лідери заявили, що Україна повинна мати можливість утримувати свої Збройні сили на рівні близько 800 000 осіб, «щоб мати змогу стримувати конфлікт і захищати територію України».

Крім того, як йдеться в заяві, серед гарантій мають бути «багатонаціональні сили під керівництвом Європи, що складатимуться з внесків країн, що бажають цього, в рамках Коаліції охочих, і підтримуватимуться США». Ці сили допомагатимуть у відновленні українських Збройних сил, гарантуванні безпеки неба України й підтримці безпечнішого моря, зокрема діючи всередині України.

Гарантії безпеки також включатимуть механізм моніторингу припинення вогню під керівництвом США для забезпечення раннього попередження про будь-який майбутній напад і реагування на будь-які порушення, вказують європейські лідери.

«Лідери висловили свою підтримку президенту Зеленському і погодилися підтримати будь-які рішення, які він зрештою ухвалить щодо конкретних українських питань. Вони підтвердили, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою. Рішення щодо території – за народом України, як тільки будуть ефективно запроваджені надійні гарантії безпеки. Лідери погодилися, що деякі питання необхідно вирішити на завершальних етапах переговорів», – йдеться в заяві.

Європейські лідери також наголосили, що тепер Росія має продемонструвати готовність працювати над досягненням тривалого миру, погодившись на мирний план президента США Дональда Трампа, і продемонструвати свою відданість припиненню бойових дій, погодившись на припинення вогню.

Лідери домовилися продовжувати посилювати тиск на Росію, щоб спонукати Москву до серйозних переговорів.

Серед тих, хто підписав заяву – канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, президент Фінляндії Александр Стубб, президент Франції Емманюель Макрон, президент Литви Ґітанас Науседа, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф, прем’єр-міністр Норвегії Йонас Стере, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, прем’єр-міністр Британії Кір Стармер. У заяві вказано, що вона залишається відкритою для приєднання інших країн.

Президент Володимир Зеленський раніше сьогодні заявив, що переговори з американською стороною щодо припинення війни РФ проти України в Берліні тривають. Компромісу щодо можливого територіального врегулювання поки не досягнуто, повідомив 15 грудня український президент на спільній пресконференції з німецьким канцлером Фрідріхом Мерцом.

Український президент, не вдаючись у деталі, запевнив, що «деструктивні» питання, які «точно не допоможуть», зникли з оновлених редакцій проєктів мирного плану. Він також висловив сподівання на те, що робота над усуненням розбіжностей щодо територіального питання продовжиться.

Коментуючи потенційні гарантії безпеки, український президент зазначив, що «вони виглядають дуже непогано», однак залишаються питання, які потребують прояснення.

14 і 15 грудня Зеленський перебував у Німеччині, де в Берліні тривали перемовини української делегації на чолі з президентом України зі спецпредставником президента Сполучених Штатів Стівом Віткоффом і зятем президента США Джареда Кушнера.

Секретар РНБО Рустем Умєров, який також брав участь у переговорах, назвав їх конструктивними і такими, що привели до «реального прогресу».

Ввечері 15 грудня також запланована зустріч Зеленського з лідерами країн ЄС, Великої Британії, Єврокомісії, Євроради, НАТО.

Як пише The Wall Street Journal, особа, поінформована про недільні переговори, назвала їх складними, заявивши, що американська сторона, схоже, не бажає йти на компроміс щодо свого проєкту мирної пропозиції.

Останніми тижнями США знову намагаються досягти укладення мирної угоди між Москвою та Києвом. В результаті тижневих переговорів було підготовлено документ, який є більш прийнятним для Києва, але є кілька суперечливих питань, зокрема щодо території і гарантій безпеки.

Президент України раніше заявляв, що учасники переговорів, які обговорюють мирну ініціативу за посередництва США, зберігають розбіжності щодо територій. Згодом Володимир Зеленський заявив про те, що питання можливих компромісів щодо територіальних питань у мирному плані має вирішувати український народ «у форматі виборів чи референдуму».

На це у Кремлі заявили, що «весь Донбас – російський».

