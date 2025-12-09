Зеленський: є три документи щодо завершення війни РФ проти України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що є три документи щодо завершення війни РФ проти України.

«Ми обговорюємо з американцями, і вже обговорюємо з європейцями три документи. Є рамковий документ з 20 пунктів – він постійно змінюється. Другий документ – це гарантії безпеки, ми працюємо над цим і я чекаю відповідні пропозиції від військових наших і їхнього діалогу з американцями. Гарантії безпеки – це важливий документ між нами і США, між нами і європейцями»

За його словами, третій документ – це відновлення, проєкт, який «безумовно має працювати після того, як закінчиться війна або буде припинення вогню».

Раніше Зеленський заявив, що допрацьовані з європейськими партнерами документи найближчим часом будуть готові направити США.

8 грудня у Лондоні відбулася зустріч канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, президента України Володимира Зеленського та президента Франції Емманюеля Макрона.

Зеленський після цього заявив, що від першого до сьогоднішнього плану, який обговорювався з європейцями, є невеликий прогрес у бік можливого закінчення війни.

Читайте також: Опитування: понад 50% українців планують протестувати у разі неприйнятних поступок Росії в ході переговорів

Минулого тижня в Москві відбулася зустріч американських представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з російським лідером Володимиром Путіним щодо параметрів імовірної мирної угоди в російсько-українській війні. Згодом Путін підтвердив, що під час зустрічі з Віткоффом та Кушнером 2 грудня російські представники не погодилися з частиною пунктів американського плану щодо завершення війни Росії проти України.

Після цієї зустрічі українська делегація у США з представниками адміністрації Трампа продовжила переговори, які тривали кілька днів.

8 грудня президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський ще не ознайомився з американськими мирними пропозиціями. Водночас він заявив, що «його люди в захваті», а Росію план загалом влаштовує, хоча «Росія воліла б мати всю Україну».

Після цього президент України Володимир Зеленський заявив, що учасники переговорів, які обговорюють мирну ініціативу за посередництва США, зберігають розбіжності щодо територій.



