У Москві завершился зустріч делегатів США з Путіним

У столиці Росії завершилися переговори американської делегації з Володимиром Путіним, повідомляють російські медіа.

Зустріч тривала майже п’ять годин. Делегатами США були спецредставник президента Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Російські державні агентства цитують учасника зустрічі, посланця президента РФ Кирила Дмитрієва, який назвав зустріч «продуктивною». Помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що «деякі американські напрацювання прийнятні для РФ, деякі не підходять».

«Поки що компромісного варіанту [мирного врегулювання] знайдено не було, але деякі американські напрацювання виглядають більш-менш прийнятними, проте їх потрібно обговорювати. Деякі формулювання, які нам пропонували, нам не підходять. Тобто робота триватиме», – заявив Ушаков.

Він повідомив, що Москва отримала план США зі ще чотирма додатковими документами, без подробиць про що йдеться.

Путін та делегація США також обговорювали територіальні питання, «без вирішення яких ми не бачимо виходу з кризи», – cказав Ушаков.

Він додав, що зустріч між Путіним та президентом США Дональдом Трампом не планується. Можлива зустріч «буде залежати від прогресу, якого вдасться досягти», – зазначив помічник президента Росії.

Офіційних коментарів від американської сторони наразі немає.





Президент України Володимир Зеленський 2 грудня заявив, що чекає на сигнали від американської сторони після зустрічі в Москві.

Раніше Віткофф і посланець президента Росії Кирило Дмитрієв кілька разів зустрічалися в Росії і Сполучених Штатах, щоб обговорити мирні пропозиції й майбутні інвестиційні можливості за участю США й Росії.

Перед цим Віткофф у складі американської делегації брав участь у зустрічі з делегацією України у Флориді 30 листопада. Обговорювалися різні аспекти мирного плану США. Обидві сторони назвали зустріч конструктивною і заявили про просування вперед, проте про будь-які конкретні домовленості не повідомлялося.

2 грудня Путін пригрозив перекрити Україні доступ до моря у відповідь на атаки дронів на танкери «тіньового флоту» Росії в Чорному морі. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що слова Путіна свідчать про те, що він не готовий завершувати війну.











