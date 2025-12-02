Трамп про спроби завершити війну в Україні: «ситуація нелегка»

Президент США Дональд Трамп, коментуючи спроби завершити війну в Україні, сказав, що «ситуація нелегка».

«Ми намагаємося вирішити цю проблему. Я вирішив вісім воєн. Це буде дев’ята, і наші люди зараз перебувають у Росії, щоб з’ясувати, чи можна це залагодити. Повірте, ситуація нелегка. Який хаос!» – сказав він під час засідання уряду у Білому домі.

Також Трамп додав, що Сполучені Штати більше не залучені фінансово до цієї війни.

Ввечері 2 грудня у Москві розпочалася зустріч російського президента Володимира Путіна з спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом та зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Віткофф і Дмитрієв кілька разів зустрічалися в Росії і Сполучених Штатах, щоб обговорити мирні пропозиції й майбутні інвестиційні можливості за участю США й Росії.

Перед цим Віткофф у складі американської делегації брав участь у зустрічі з делегацією України у Флориді 30 листопада. Обговорювалися різні аспекти мирного плану США. Обидві сторони назвали зустріч конструктивною і заявили про просування вперед, проте про будь-які конкретні домовленості не повідомлялося.

Президент Володимир Зеленський заявив, що заслухав «детальну доповідь» української делегації після всіх її зустрічей у Сполучених Штатах. «Рустем Умєров та учасники перемовин у Флориді доповіли про основні акценти американської сторони в діалозі. Робота велася на основі Женевського документа, і цей документ був доопрацьований», – написав у телеграмі.