«Не факт, що Костянтинівка стане головною точкою»: як може змінитися мапа боїв на Донбасі у 2026 році

Після просувань армії РФ наприкінці грудня – початку січня, згідно з мапою DeepState, лінія фронту наблизилась до самої Костянтинівки з західного, південного та східного флангів. На південному заході міста, що є важливим логістичним вузлом та тривалий час виконує роль укріпрайону Сил оборони, ще з кінця листопада – «сіра зона»: там фіксуються російські військові.

Український Генштаб щодня повідомляє про штурми армії РФ на Костянтинівському напрямку. Агресор регулярно б'є по місту з артилерії та авіації, в небі надзвичайно висока концентрація дронів, розповідає військовий журналіст «Суспільне Новини» Тарас Ібрагімов, який нещодавно провів кілька днів у місті.

Чи стане битва за Костянтинівку головною у 2026 році ?

? У чому особливість оборони міста?

На якому етапі перебуває битва за Покровськ та Мирноград?

Про це Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) поговорили з ізраїльським військовим експертом Давидом Гендельманом.

Вирішальний темп і напрямок

– Просування на схід від Костянтинівки (DeepState зафіксував просування армії РФ біля міста 4 січня – ред.) – чи означає це, що битва за місто стане головною у 2026 році?

– Це питання [залежить від того], яке буде просування з північного флангу агломерації Слов'янськ – Краматорськ – Дружківка – Костянтинівка.

Різниця в тому, що до Костянтинівки [російські війська] вже підійшли, почалася безпосередньо інфільтрація малих піхотних груп. На північному фланзі, на Лиманському напрямку, поки що до самого Слов'янська не підійшли, але питання у тому, які будуть темпи.

Далеко не факт, що саме Костянтинівка стане головною точкою докладання [російських] сил

Останні місяці на Лиманському напрямку у росіян були успіхи в просуванні, тому, якщо ми говоримо про весь 2026-й рік, то далеко не факт, що саме Костянтинівка стане головною точкою докладання [російських] сил. Залежно від темпів просування, можливо, вже підійдуть ближче до Слов'янська, тобто з півночі.

Далі додаткове питання – що буде з усіма цими російськими силами після повного завершення Покровської операції (мається на увазі в разі захоплення Росією Покровська та Мирнограда – ред.)? Куди вирушать сили, які там вивільняться? Чи підуть вони на північ в обхід з заходу всієї цієї агломерації Дружківка – Костянтинівка?

Поки у всій цій агломерації найгарячіша точка – Костянтинівка, але далеко не факт, що скоро це не зміниться.

– Костянтинівка може не стати найгарячішою точкою через те, що це «міцний горішок» для російської армії? Якщо подивимося на мапу висот, то, напевно, важко штурмувати місто, яке лежить на височині Донецького кряжу, місцевих висот, що проходять цим регіоном – тут бачимо Часів Яр, Костянтинівку. А Слов'янськ – це відносна низина і, напевно, легший «приз» для російської армії.

– Теж не зовсім так, бо зовсім легких [призів] не буває. Але найголовніше щодо Слов'янська – те, що до нього ще впритул не підійшли . Поки що на Лиманському напрямку російське просування не таке [швидке].

А отже, як я вже сказав, Костянтинівка зараз найгарячіша точка просто тому, що туди вже підійшли і бої безпосередньо вже йдуть у самій Костянтинівці, хай навіть поки що на околицях. До Слов'янська ще треба дійти.

А те, що це «міцний горішок» – зрештою, ми практично з усіма містами бачили, що незалежно від того, в низині воно було чи на висоті, [повне захоплення] забирало у російської армії дуже багато часу. Але зрозуміло, що якщо хтось на висоті, це створює додаткові труднощі.

– Так, ми бачимо, що просувань особливих довкола Костянтинівки за весь цей тривалий час немає, попри постійні штурми. І, як кажуть бійці, дійсно, вони вчепилися в Костянтинівку, тому що це стратегічно важливе місто через висоти – це радіогоризонт для дронів.

Якщо російські солдати захоплюють ці висоти, то їхні дрони починають літати безперешкодно. Це продемонструвала, наприклад, окупація Вугледару, де багатоповерхівки в донецькому степу стали такими собі радіовежами для використання дронів. Потім ми бачили досить велике просування армії РФ на Олександрівському напрямку, на захід від Донбасу.

Генштаб ЗСУ за минулу добу на Костянтинівському напрямку зафіксував 22 атаки – це третій за активністю фронт після Покровського та Гуляйпільського.



У самій Костянтинівці залишаються 2 850 цивільних, а евакуація з міста стає дедалі складнішою й небезпечнішою, попередив представник Донецької ОВА Дмитро Петлін під час онлайн-брифінгу 8 січня.

Покровськ та Мирноград: ключове Гришине

– Покровськ та Мирноград: 7-й корпус швидкого реагування десантно-штурмових військ показав 5 січня, як відбивав штурм на підступах до Гришиного на Покровському напрямку.

Зазначили військові, що з початку року агресор нарощує тиск у Покровській агломерації через неможливість продавити лобовими атаками оборону українських військ. Агресор намагається діяти обхідними шляхами, зокрема, обійти агломерацію через Гришине та Родинське, а вночі залучає техніку для штурмів цих двох населених пунктів.

На якому етапі зараз битва за Покровсько-Мирноградську агломерацію? Як ви це бачите?

– Якщо в Мирнограді українські підрозділи є, то за нинішніх умов, оскільки постачання все одно переважно ведеться дронами – зараз це, в принципі, фізично можливо, на відміну від минулих війн, коли все постачання йшло по землі, і якщо когось саме фізично оточили, то йому через деякий час автоматично потрібно було здаватися – дійсно можна триматися.

Але росіяни не просто так ведуть ці запеклі бої за Гришине.

Якщо вони зможуть його захопити, то у такий спосіб «запечатають», як мінімум, всю сухопутну артерію постачання для Покровська.

Якщо візьмуть Гришине, тоді вже можна буде сказати, що сухопутне кільце тут більш-менш закрилося. Але далі тут і там десантників, які залишилися всередині, ще якийсь час можна забезпечувати дронами.

Знаємо, що українське командування, наскільки можливо, буде відтягувати як саме виведення військ, так і повідомлення про те, що той чи інший населений пункт залишено. Це постійна стратегія української армії ще з 2022 року.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 77 штурмових дій, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні за добу 7 січня.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС РЕАЛІЇ:

Ми працюємо по обидва боки лінії розмежування. Пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук, телеграм або вайбер за номером +380951519505. Якщо ви пишете з окупованих територій, ваше ім'я не буде розкрите.

Поділіться з нами своїм відгуком про статтю: на пошту Donbas_Radio@rferl.org у фейсбук, телеграм або вайбер за номером +380951519505.