«Навколо апокаліпсис»: армія РФ проривається до Костянтинівки

На Костянтинівському напрямку ЗСУ створюють велику «сіру зону», в якій знищують противника. Про це в ефірі Армія TV розповів майор В'ячеслав Шутенко, командир батальйону безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї окремої механізованої бригади.

За його словами, агресор діє невеликими групами, намагаючись проникнути і обійти позиції ЗСУ, використовуючи погодні умови.

Водночас, каже боєць, російські війська поодиноко застосовують важкі бомбери.

«Поки можемо констатувати факт, що у ворога цей напрямок перебуває технологічно на початковому рівні розвитку. Наші важкі бомбери застосовуються набагато ефективніше. Але сам факт їхньої появи у противника це вже тривожний дзвіночок. Здебільшого вони їх використовують для вирішення логістичних питань», – додав він.

Саме місто перебуває під постійними обстрілами – «навколо апокаліпсис», каже Тарас Ібрагімов, журналіст «Суспільне Новини» в репортажі з Костянтинівки. Лінія фронту проходить більш ніж за сім кілометрів. При цьому у місті, як і раніше, залишаються мирні жителі, додає він.

Військовий оглядач Костянтин Машовець в своєму огляді Костянтинівського напрямку припустив, що план противника полягає в «подвійному охопленні» агломерації Дружківка – Костянтинівка:

«мале охоплення» – обхід Костянтинівки зі сходу і південного заходу з одночасними спробами прориву в східні, південні і західні райони міста.

– обхід Костянтинівки зі сходу і південного заходу з одночасними спробами прориву в східні, південні і західні райони міста. «велике охоплення» – просування противника у напрямку Шахове – Софіївка – Райське до підступів Дружківки, а також синхронний удар зі сходу – з боку Часового Яру.

Протягом минулої доби Генштаб ЗСУ зафіксував на Костянтинівському напрямку 18 атак.

