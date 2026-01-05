Генштаб: на фронті за добу було 229 боєзіткнень, понад половина – на двох напрямках

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 229 бойових зіткнень, більше ніж половина з них на двох напрямках: Гуляйпільському і Покровському, свідчать дані Генштабу ЗСУ.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 54 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Новопавлівки… На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 65 атак росіян у районах Зеленого, Гуляйполя, Варварівки, Дорожнянки та у бік Святопетрівки», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за повідомленням, на Олександрівському напрямку було 24 російські атаки, на Костянтинівському – 18 атак.

Бойові дії також тривали на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Оріхівському напрямках.

За оцінкою американського Інституту вивчення війни, російські війська збільшили середні темпи просування у 2025 році завдяки новому оперативному шаблону, але не досягли своїх пріоритетних цілей у визначені терміни.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 17 грудня заявив, що для ведення стратегічної наступальної операції противник наростив угруповання до чисельності близько 710 тисяч військових.

За його даними, війська РФ уже понад 17 місяців намагаються захопити Покровськ на Донеччині, однак українські підрозділи тримають оборону й перехоплюють ініціативу.