Захоплення українського КСП: Сирський прокоментував, що сталось в Гуляйполі

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Військова служба правопорядку проводить розслідування обставин заходу російський сил до командно-спостережного пункту одного з батальйонів у Гуляйполі. Про це він сказав в інтерв’ю «24 Каналу».



За його словами, буде надана правова оцінка діям і командира батальйону насамперед після з'ясування, чому він так вчинив з огляду на те, що отримав наказ організувати кругову оборону та знищити все, що було цінним чи містило відомості конфіденційного характеру.

«Тобто вони могли просто все спалити. Я знаю, що у них був час для цього, а сили ворога там були обмежені. Але попри те, що цей підрозділ відійшов, 225-й штурмовий полк тримає оборону в Гуляйполі. Командири там тверезо оцінюють обстановку, проводять активні штурмові дії, тримають оборону», – сказав він.

Сирський зазначив, що ситуація на Гуляйпільському напрямку сталась, тому що одна з бригад територіальної оборони під час боїв не витримала натиску противника – це 102-га бригада, яка поступово відходила.

«Ми були вимушені перекинути туди наші штурмові частини і підрозділи, які поступово з боями займали те, що було залишене. Наразі там вже фактично місяць ворог не має ніяких переваг. Щодня намагається атакувати і проводять атаки, але все-таки зазнає величезних втрат на цьому напрямку. Тому бойові дії там тривають», – додав головнокомандувач ЗСУ.

Днями російські військові заявили про захоплення командно-спостережного пункту 1-го батальйону 106-ї бригади територіальної оборони ЗСУ. Відповідне відео з’явилося в мережі 25 грудня. На відео російські військові показують комп’ютери, засоби зв’язку, карти і незаблокований телефони.

Проєкт DeepState раніше писав, що Україна була «за крок від втрати Гуляйполя», а ситуація почала погіршуватися після втрати Полтавки, Успенівки та ще кількох сусідніх сіл на початку листопада.