Армія РФ прорвалася в центр Гуляйполя

Російські військові заявили про захоплення командно-спостережного пункту 1-го батальйону 106-ї бригади територіальної оборони ЗСУ. Відповідне відео з'явилося в мережі 25 грудня. На відео російські військові показують комп'ютери, засоби зв'язку, карти і незаблокований телефон.

Співрозмовник hromadske, знайомий із ситуацією, підтвердив, що військові РФ показали справжній пункт управління, що належав 1 батальйону 106 бригади. За словами військового, у штабі перебувало понад десять бійців. Коли загарбники підійшли, українські військові вступили в стрілецький бій.

Водночас речник Сил оборони півдня Владислав Волошин заявив, що представники відповідних органів проведуть детальне розслідування щодо можливого факту захоплення штабу.

Проект DeepState, коментуючи відео російських військових, повідомив, що воно підтверджує присутність противника в центральній частині міста. За словами аналітиків, Гуляйполе стає великою сірою зоною, оскільки і українські, і російські війська є майже всюди.

Згідно з Генштабом ЗСУ, минулої доби на Гуляйпільському напрямку було 7 атак, у тому числі в районі самого Гуляйполя.

