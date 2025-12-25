У Силах оборони півдня розповіли про «запеклі бої» за Гуляйполе

Російські війська намагаються прорватися до центру Гуляйполя, повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин у ефірі телемарафону 25 грудня.

Він вказав на те, що в самому Гуляйполі напередодні відбулося 20 бойових зіткнень – це «доволі високий показник активності ворога».

«Противник намагається інфільтруватися безпосередньо до центру міста, в середину міста намагаються пройти його штурмові групи. Противник намагається завести на околиці групи для закріплення. Проти Сили оборони України завдають ударів у відповідь, знищують ці групи. Одне можу сказати, що за місто тривають запеклі бої», – сказав він.

За словами Волошина, російська армія має завдання попри будь-які втрати «просунутися якнайбільше і захопити якнайбільше кварталів, вулиць, будинків» у Гуляйполі.

Крім того, додав речник, триває складна ситуація в районі Добропілля, Прилук та Варварівки. Вони розташовані вздовж логістичного шляху, який веде з Покровського Дніпропетровської області до Гуляйполя.

«За ці населені пункти також зараз тривають дуже запеклі бої. Противник намагається підійти і також зайти на околиці цих населених пунктів. Щодня він проводить інфільтраційні заходи. Зараз біля цих населених пунктів дуже гаряче», – розповів Волошин.

Раніше Генеральний штаб ЗСУ повідомив про 21 російську атаку на позиції ЗСУ на Гуляйпільському напрямку, зокрема, поблизу населених пунктів Солодке та Гуляйполе.







