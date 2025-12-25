Доступність посилання

У Силах оборони півдня розповіли про «запеклі бої» за Гуляйполе

Ілюстраційне фото. Поліцейський цілиться з гвинтівки під час загрози удару російського FPV, на шляху до евакуації цивільних із прифронтового міста Гуляйполе. Запорізька область, Україна, 14 листопада 2025 року
Ілюстраційне фото. Поліцейський цілиться з гвинтівки під час загрози удару російського FPV, на шляху до евакуації цивільних із прифронтового міста Гуляйполе. Запорізька область, Україна, 14 листопада 2025 року

Російські війська намагаються прорватися до центру Гуляйполя, повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин у ефірі телемарафону 25 грудня.

Він вказав на те, що в самому Гуляйполі напередодні відбулося 20 бойових зіткнень – це «доволі високий показник активності ворога».

«Противник намагається інфільтруватися безпосередньо до центру міста, в середину міста намагаються пройти його штурмові групи. Противник намагається завести на околиці групи для закріплення. Проти Сили оборони України завдають ударів у відповідь, знищують ці групи. Одне можу сказати, що за місто тривають запеклі бої», – сказав він.

За словами Волошина, російська армія має завдання попри будь-які втрати «просунутися якнайбільше і захопити якнайбільше кварталів, вулиць, будинків» у Гуляйполі.

Крім того, додав речник, триває складна ситуація в районі Добропілля, Прилук та Варварівки. Вони розташовані вздовж логістичного шляху, який веде з Покровського Дніпропетровської області до Гуляйполя.

«За ці населені пункти також зараз тривають дуже запеклі бої. Противник намагається підійти і також зайти на околиці цих населених пунктів. Щодня він проводить інфільтраційні заходи. Зараз біля цих населених пунктів дуже гаряче», – розповів Волошин.

Раніше Генеральний штаб ЗСУ повідомив про 21 російську атаку на позиції ЗСУ на Гуляйпільському напрямку, зокрема, поблизу населених пунктів Солодке та Гуляйполе.



