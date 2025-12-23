ЗСУ: Сили оборони блокують просування військ РФ у центрі Покровська

Сили оборони України надалі контролюють північну частину Покровська, у центральній частині міста українські воїни блокують просування противника, повідомляє у фейсбуці угруповання військ «Схід».

За повідомленням, у Мирнограді українські підрозділи тримають оборонні рубежі та ліквідовують противника на підступах до міста.

В угрупованні військ «Схід» зазначають, що логістика залишається ускладненою, для підсилення можливостей постачання вживаються заходи з розширення логістичних коридорів до Мирнограда.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що з метою збереження життів українських воїнів та боєздатності підрозділів українські захисники відійшли з Сіверська.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 17 грудня заявив, що для ведення стратегічної наступальної операції противник наростив угруповання до чисельності близько 710 тисяч військових.

За його даними, війська РФ уже понад 17 місяців намагаються захопити Покровськ, однак українські підрозділи тримають оборону та перехоплюють ініціативу.

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.