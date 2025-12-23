Генштаб ЗСУ: українські захисники відійшли з Сіверська

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що українські захисники відійшли з Сіверська на Донеччині.

За даними штабу, в районі Сіверська тривають важкі бої, російські загарбники мають відчутну перевагу в живій силі та техніці, а попри суттєві втрати, продовжують активні наступальні дії.



«З метою збереження життів наших воїнів та боєздатності підрозділів українські захисники відійшли з населеного пункту. Сили оборони України під час боїв за Сіверськ виснажили противника, кожен метр міста дався ворогу дорогою ціною. Загарбники змогли просунутися за рахунок значної чисельної переваги та постійного тиску малими штурмовими групами у складних погодних умовах», – йдеться у повідомленні.

У Генштабі додають, що Сіверськ залишається під вогневим контролем українських військ, по силах РФ, які перебувають у місті, завдається ураження, перерізається їхня логістика.



Напередодні Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) писав, що ситуація біля Сіверська в Донецькій області складна, а саме місто, ймовірно, окуповане.