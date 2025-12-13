Доступність посилання

Британська розвідка спростувала заяви РФ про «повний контроль» над Сіверськом

Наслідки ударів армії РФ по Сіверську, квітень 2025 року
Наслідки ударів армії РФ по Сіверську, квітень 2025 року

Заяви російського військового командування про нібито «повне захоплення міста Сіверськ» на півночі Донецької області, зроблені 11 грудня, «з високою ймовірністю не відповідають дійсності», йдеться у новому зведенні розвідки Великої Британії.

За оцінкою експертів, російські сухопутні війська продовжують спроби проникнення у Сіверськ, зокрема, користуючись туманом. Ймовірно, їм вдалося зайняти «окремі позиції в центральній частині міста», однак українські сили й надалі утримують і обороняють західні райони.

У розвідці зазначають, що Сіверськ тривалий час залишається однією з ключових цілей російських військ. Раніше армія РФ здійснила кілька безрезультатних штурмів міста. Водночас місто відіграє важливу роль у стримуванні наступу на інші підконтрольні Україні міста Донецької області, зокрема Слов’янськ і Краматорськ.

Британська розвідка також звертає увагу, що подібні заяви Росія робила і раніше – зокрема, щодо «повного контролю над Покровськом». Утім, українські сили, за оцінкою Міноборони Британії, «зберігають обмежені можливості для проведення локальних рейдів у північній частині міста, що ускладнює закріплення російських військ і затягує процес їхньої консолідації».

Крім того, у зведенні наголошується, що російська армія продовжує зазнавати значних втрат унаслідок інтенсивних бойових дій уздовж усієї лінії фронту. За оцінками британської розвідки, з початку 2025 року втрати РФ убитими й пораненими могли сягнути близько 395 тисяч осіб.

Раніше, 11 грудня, Оперативне командування «Схід» повідомило, що місто Сіверськ на Слов’янському напрямку в Донецькій області залишається під контролем Сил оборони України.

«Противник намагається інфільтруватися в Сіверськ малими групами, використовуючи несприятливі погодні умови, однак більшість цих підрозділів знищується ще на підходах. Протидиверсійні заходи Сил оборони України тривають», – вказано в повідомленні.

Начальник Генштабу російських Збройних сил Валерій Герасимов на нараді з лідером РФ Володимиром Путіним 11 грудня заявив про окупацію Сіверська російськими військами.

Командувач Південного угруповання російських військ Сергій Медведєв твердить, що взяття під контроль Сіверська створило умови для розвитку наступу в напрямку Слов'янська. Разом із Краматорськом, це два найбільші міста Донбасу, які залишаються під контролем України.

Сіверськ – місто на північ від Бахмута, на північному сході Донецької області. До початку повномасштабного вторгнення РФ його населення становило близько 12 тисяч людей. Бої на його околицях точилися фактично з березня 2022 року. Багато місяців лінія фронту там практично не змінювалася, у тому числі й російські провоєнні блогери критикували командування за великі втрати та доповіді про успіхи, яких не було.

Упродовж останніх тижнів як російські, так і українські джерела, зокрема проєкт DeepState, повідомляли про просування російських військових та початок вуличних боїв у місті. Згідно з мапою DeepState, частину Сіверська російська армія не контролює.

