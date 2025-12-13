Влада: через російський обстріл Миколаєва постраждало п’ятеро людей

Внаслідок нічної атаки Росії по Миколаєву 13 грудня постраждали п’ятеро людей, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Кім.

За його словами, госпіталізовано троє людей – 43-річний чоловік, 48-річна жінка та 16-річна дівчина: у всіх стан середньої тяжкості. Двом людям медична допомога надана амбулаторно, уточнив Кім.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

За останніми даними ООН, в Україні у 2025 році кількість загиблих цивільних осіб від далекобійної зброї зросла на 26%, а кількість поранених – на 75%.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.