ООН: з червня значно зросла кількість жертв серед цивільних осіб на тлі посилення бойових дій в Україні

Кількість жертв серед цивільних осіб зростає на тлі посилення бойових дій в Україні, йдеться у доповіді, оприлюдненій Управлінням ООН з прав людини.



За даними організації, з червня по листопад в Україні загинули 1420 цивільних осіб та 6545 отримали поранення, що на 12 відсотків більше порівняно з аналогічним періодом 12 місяців тому (1201 загиблий та 5899 поранених) та на 37 відсотків більше порівняно з попередніми шістьма місяцями (979 загиблих та 4840 поранених). Серед жертв був 61 медичний працівник, 6 працівників ЗМІ та 99 співробітників екстрених служб.



В ООН зауважують, що ці дані не є остаточними, загальна кількість, ймовірно, зросте, оскільки буде підтверджено подальші жертви.

«Наші висновки засвідчують декілька тривожних тенденцій: зростання кількості жертв серед цивільних осіб як у прифронтових, так і в міських районах, постійні атаки на енергетичну інфраструктуру, а також продовження систематичних і широкомасштабних катувань та жорстокого поводження з українськими військовополоненими й цивільними затриманими», — сказала Даніель Белль, голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ).

В організації зазначають, що у червні 2025 року кількість жертв серед цивільного населення різко зросла, а в липні було зафіксовано найвищий місячний показник загиблих і поранених цивільних осіб з квітня 2022 року.

За даними ООН, 62% усіх жертв серед цивільного населення були спричинені вибуховими засобами широкого радіусу дії, що використовувалися в прифронтових регіонах, причому найбільше постраждали люди похилого віку.

Ще 38% жертв серед цивільного населення стали наслідком атак з використанням ракет дальньої дії та боєприпасів, що затримуються в повітрі, які застосовувалися в міських районах, часто далеко від лінії фронту. Такі атаки регулярно були у містах Київ, Запоріжжя та Харків, хоча цивільне населення в деяких регіонах також постраждало вперше через атаки РФ, зокрема в Чернівцях та Закарпатті.

У жовтні та листопаді 2025 року Росія здійснила 8 масштабних скоординованих атак із застосуванням ракет та безпілотників, спрямованих на енергетичну систему України. В ООН зауважують, що ці удари спричинили аварійні відключення та щоденні обмеження електропостачання в багатьох областях, планові відключення тривали до 18 годин на добу, у деяких районах спостерігалися тривалі перебої у водо- та теплопостачанні – від кількох годин до кількох днів.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

За останніми даними ООН, в Україні у 2025 році кількість загиблих цивільних осіб від далекобійної зброї зросла на 26%, а кількість поранених – на 75%.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.