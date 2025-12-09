Доступність посилання

ООН: з червня значно зросла кількість жертв серед цивільних осіб на тлі посилення бойових дій в Україні

Зруйнований через російську атаку будинок, де загинули 38 людей, Тернопіль, листопад 2025 року
Зруйнований через російську атаку будинок, де загинули 38 людей, Тернопіль, листопад 2025 року

Кількість жертв серед цивільних осіб зростає на тлі посилення бойових дій в Україні, йдеться у доповіді, оприлюдненій Управлінням ООН з прав людини.

За даними організації, з червня по листопад в Україні загинули 1420 цивільних осіб та 6545 отримали поранення, що на 12 відсотків більше порівняно з аналогічним періодом 12 місяців тому (1201 загиблий та 5899 поранених) та на 37 відсотків більше порівняно з попередніми шістьма місяцями (979 загиблих та 4840 поранених). Серед жертв був 61 медичний працівник, 6 працівників ЗМІ та 99 співробітників екстрених служб.

В ООН зауважують, що ці дані не є остаточними, загальна кількість, ймовірно, зросте, оскільки буде підтверджено подальші жертви.

«Наші висновки засвідчують декілька тривожних тенденцій: зростання кількості жертв серед цивільних осіб як у прифронтових, так і в міських районах, постійні атаки на енергетичну інфраструктуру, а також продовження систематичних і широкомасштабних катувань та жорстокого поводження з українськими військовополоненими й цивільними затриманими», — сказала Даніель Белль, голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ).

В організації зазначають, що у червні 2025 року кількість жертв серед цивільного населення різко зросла, а в липні було зафіксовано найвищий місячний показник загиблих і поранених цивільних осіб з квітня 2022 року.
За даними ООН, 62% усіх жертв серед цивільного населення були спричинені вибуховими засобами широкого радіусу дії, що використовувалися в прифронтових регіонах, причому найбільше постраждали люди похилого віку.

Ще 38% жертв серед цивільного населення стали наслідком атак з використанням ракет дальньої дії та боєприпасів, що затримуються в повітрі, які застосовувалися в міських районах, часто далеко від лінії фронту. Такі атаки регулярно були у містах Київ, Запоріжжя та Харків, хоча цивільне населення в деяких регіонах також постраждало вперше через атаки РФ, зокрема в Чернівцях та Закарпатті.

У жовтні та листопаді 2025 року Росія здійснила 8 масштабних скоординованих атак із застосуванням ракет та безпілотників, спрямованих на енергетичну систему України. В ООН зауважують, що ці удари спричинили аварійні відключення та щоденні обмеження електропостачання в багатьох областях, планові відключення тривали до 18 годин на добу, у деяких районах спостерігалися тривалі перебої у водо- та теплопостачанні – від кількох годин до кількох днів.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

За останніми даними ООН, в Україні у 2025 році кількість загиблих цивільних осіб від далекобійної зброї зросла на 26%, а кількість поранених – на 75%.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

