Мінус 10 мільйонів. Війна скорочує населення. Уряд стимулює народжуваність: наскільки зростуть виплати?

Демографи кажуть, що за час повномасштабної війни населення України скоротилося на 10 мільйонів. Принаймні, на початок 2025 року Інститут демографії НАНУ оцінював чисельність населення в Україні на підконтрольній території приблизно у 29 мільйонів. Протягом року, особливо після рішення уряду дозволити виїзд за кордон юнакам віком 18-22 років, виїхала ще істотна кількість молодих чоловіків.

На цьому тлі держава посилила підтримку тих, хто народжує і виховує дітей.

Повномасштабна війну, яку уже 3 роки і 9 місяців веде РФ проти України, бойові дії на сході і на півдні, розширення зони окупації, масовані обстріли прифронтових територій, ракетно-дронові атаки по Києву і усіх інших містах є головними причинами масового виїзду людей за кордон.

Лише у вересні 2025року понад 79 тисяч українців стали біженцями у країнах Євросоюзу. За даними Євростату, це на 49% більше, ніж місяцем раніше. І це найвищий місячний показник із 2023 року.

Міграція разом із спричиненим війною підвищенням кількості смертей різко скоротила кількість населення України.

Також критично впала народжуваність.

В Україні через російське вторгнення цей показник найнижчий за всю історію – близько 0,8–0,9 за різними підрахунками

«За прогнозами ООН, у всьому світі жінки народжуватимуть дедалі менше. До кінця століття більшість сімей матимуть лише одну дитину. В країнах Євросоюзу коефіцієнт народжуваності становить лише 1,5. В Україні через російське вторгнення цей показник найнижчий за всю історію – близько 0,8–0,9 за різними підрахунками. Відчуття безпеки найбільше впливає на рішення дати нове життя», – заявила під час онлайн-виступу на Міжнародному саміті «GROWING EUROPE 2025. Формування демографічного майбутнього Європи через інвестиції в родини та кожне нове життя» перша леді Олена Зеленська.

На цьому тлі уряд хоче стимулювати народжуваність, підвищивши соціальні виплати.

Соціальні виплати за дітей зростуть з 1 січня

Верховна Рада України 5 листопада ухвалила закон щодо підтримки сімей із дітьми і створення умов, які сприяють поєднанню батьківства з професійною діяльністю.

Згідно з цим законом із 1 січня 2026 року будуть такі виплати:

7 000 гривень – допомога у зв’язку з вагітністю й пологами для незастрахованих осіб;

– допомога у зв’язку з вагітністю й пологами для незастрахованих осіб; 50 000 гривень – одноразова допомога при народженні дитини;

– одноразова допомога при народженні дитини; одноразова натуральна допомога «пакунок малюка» надається в натуральній формі або у виді грошової компенсації за вибором одного з батьків у розмірі понад 7,5 тисячі гривень ;

; 7 000 гривень – допомога для догляду за дитиною до досягнення однорічного віку;

– допомога для догляду за дитиною до досягнення однорічного віку; 8 000 гривень – допомога для догляду за дитиною «єЯсла» у разі працевлаштування матері ( у режимі повного робочого часу);

– допомога для догляду за дитиною у разі працевлаштування матері ( у режимі повного робочого часу); 8 000 гривень – грошова виплата по догляду за дитиною «єСадок» ;

– грошова виплата по догляду за дитиною ; 5 000 гривень – одноразова грошова допомога учням перших класів «пакунок школяра».

Згідно з законом, допомога для догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку у розмірі 7 000 гривень може призначатися також на дітей, яким на день набрання чинності законом не виповнилося одного року, тобто тим, які були народжені у 2025 році.

Зараз допомога при народженні дитини складає 41 280 гривень. Одноразово виплачується 10 320 гривень, решту суми (30 960 гривень) держава виплачує впродовж трьох років по 860 гривень кожного місяця.

«Були різного роду дослідження, були консультації з громадськістю, і це саме та сума, яку може собі дозволити державний бюджет і яка, в принципі, покриває ті перші величезні потреби, які потрібно забезпечити при народженні дитини», – пояснює як визначали суми виплат перша заступниця міністра соціальної політики Людмила Шемелинець.

«За нашими розрахунками, виходячи з тих сум, які на сьогоднішній день затверджені в законі, сума, яку отримає сім’я за народження дитини до досягнення нею трирічного віку у випадку, якщо вона скористається програмою «Е–ясла» – це 350 тисяч гривень (близько $7000) на дитину»

Зараз виплати становлять близько тисячі у доларовому еквіваленті: після народження дитини виплачують суму, еквівалентну $250 і потім близько $20 щомісяця до трьох років.

Чи буде це стимулом, якщо війна триває?

«Різниця дуже велика між виплатою 860 гривень щомісяця до трьох років і зараз. Їй буде три місяці, коли ми оформимо сім тисяч плюсом, тобто дуже велика різниця між виплатами», – каже киянка Дарина, яка нещодавно народила четверту дитину.

Але опитані в перинатальному центрі жінки не впевнені, чи можуть збільшені виплати на дітей стати мотивом народжувати більше дітей.

дуже хоче [народити дитину], але через війну вона не готова морально

«Якщо брати мене, то для мене ні, а якщо для якихось інших людей, то звичайно. Коли ти любиш людину, і ви одне одного любите – усе інше не важливо», – міркує Ірина, яка чекає на першу дитину.

«Напевно, я думаю, що це замотивує більше людей, у яких друга дитина, третя дитина. Хто одну народив, а над другою думає, чи варто це робити, чи не варто цього робити. Можливо, це дасть такий поштовх на наступного», – вважає мати чотирьох доньок Дарина.

Ірина додає, що, на її думку, народжуваність підвищиться, коли закінчиться війна:

«Наприклад, моя сестра. Вона дуже хоче [народити дитину], але через війну вона не готова морально».

Що ще важливо?

В Інституті демографії кажуть, що підвищення виплат на дитину – важливий крок, але лише один із багатьох факторів, які можуть вплинути на народжуваність:

«Впливає економічний фактор, потім наявність житла. Створення атмосфери у суспільстві, ставлення до материнства і батьківства. Тому що не всі хочуть мати дітей. Але необхідно стимулювати розуміння, що діти – це цінність і для сім’ї, і для держави», – перераховує заступник директора Інституту демографії Олександр Гладун.

В уряді України вважають, що ефект від нових виплат можна буде побачити лише через кілька років.

«У нас є амбітна мета, що народжуваність має піднятися до двох з половиною дітей на жінку, але підбивати підсумки, чи спрацювала програма і чи дала вона той ефект, який ми очікуємо, ми зможемо розуміти лише через два–три роки», – каже перша заступниця міністра соціальної політики Людмила Шемелинець.

В Інституті демографії розповідають про один із негативних варіантів прогнозів ООН: там вважають, що якщо Україні ніяк не вдасться вплинути на ситуацію з народжуваністю, то до кінця століття в країні може залишитися лише 15 мільйонів людей.