Виїзд юнаків віком 18-22 роки. Які наслідки для України?

Дозвіл на виїзд чоловіків 18-22 діє місяць

Які перші підсумки? Чи багато юнаків скористалися цим правом і виїхали за межі України? Як це матиме вплив на Україну загалом: на лемографічну ситуацію, на кономіку і на обороноздатність?

Чим керувалася влада, коли ухвалювала це рішення?

Як зазначила прем’єрка Юлія Свириденко, рішення про дозвіл на перетин кордону чоловікам віком від 18 до 22 років уряд ухвалив для того, щоб навіть ті українці, які за кордоном, максимально зберігали зв’язки з Україною. Постанова Кабміну набула чинності 28 серпня.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що мета цього рішення – першочергово надати молодим українцям ширші можливості для навчання, стажування, легального працевлаштування за кордоном, щоб здобутий досвід вони згодом могли використати задля розвитку України.

Чи ведуть українські прикордонники облік юнаків, які скористалися правом на виїзд?

Скільки чоловіків віком 18-22 скористалася правом виїзду за кордон, Держприкордонслужба України такого обліку не веде. Про що у відомстві повідомили у відповідь на запит народного депутата Ярослав Железняка та підтвердили у телефонній розмові з Радіо Свобода.

За даними польських прикордонників, цим правом уже скористалося понад десять тисяч юнаків цього віку. Водночас у Чехії в три-п’ять разів побільшало чоловіків з України, які стали звертатися за тимчасовим захистом.

