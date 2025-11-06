Нікому город виорати і дров на зиму запасти. Села потерпають від відсутності працездатних чоловіків

В Україні стрімко зменшується кількість чоловіків. Головна причина: повномасштабна війна: чоловіків мобілізують, вони гинуть і травмуються на фронті, а також нелегально тікають з країни, або ж легально, як юнаки до 22 років після серпневої постанови уряду – виїжджають за кордон. Це значно поглибило демографічну кризу і гендерний дисбаланс в Україні, коли чоловіків було менше, ніж жінок, і тривалість їхнього життя була майже на 10 років коротшою.

Тепер у багатьох галузях є великий брак робочої сили, а в глибинці аграрних областей проблема набула особливої гостроти, бо у багатьох селах залишилися лише самотні жінки, які не мають фізичної можливості забезпечити себе дровами на зиму і обробляти городи для власних потреб.

Знімальна група телевізійної та онлайн-мережі «Настоящее время», створеної Радіо Свобода для російськомовної аудиторії побувала у мальовничому селі Маків на Хмельниччині. Ось що побачив і почув там кореспондент.

Маків – досить велике село. Тут є школа та невелике підприємство. Але на його вулицях майже не видно чоловіків.

Місцева мешканка, у якої чоловік на фронті каже:

«Старші ще є, а молодих немає. Я працюю в магазині, бачу, як люди раніше ходили, а як зараз. Якби не на власному досвіді, то я б і не говорила нічого»

Катерині довелося освоїти незвичні для неї лопату та бензопилку. Її брат воює, а чоловік і син – за кордоном. Повертатися зараз вони не планують.

Жінка впевнена, що після приїзду їх би одразу мобілізували:

«Хлопці, які працюють за комп’ютером, можуть працювати у квартирах. А роботяги, які не можуть працювати за комп’ютером, ідуть на роботи, намагаючись заробити для сім’ї, а їх гребуть, як худобу»

Катерина розуміє, що ситуація критична і людей на фронті не вистачає, але обурюється:

«Чому багаті розважаються на курортах, у Буковелі, а бідного хлопця забирають? Септик нікому викачати, яму нікому викопати для мертвого. Якщо в нас і є якийсь один чоловік, то він уночі яму копає, щоб його не забрали»

У менших селах, ситуація ще набагато гірша. Особливо там, де залишилися лише самотні літні жінки та чоловіки похилого віку або інваліди.

Вони живуть за рахунок свого городу та невеликого господарства. І тепер, особливо у тих, у кого немає молодших родичів, вони не можуть ні запастися дровами на зиму, ні зібрати врожай з городів і садків, ні виорати городи.

Часто у цих селах ще й немає магазинів, щоб придбати найнеобхідніші товари.

Ситуація з нестачею працездатних чоловіків спостерігається в усіх регіонах України. Особливо гостро цю проблему відчувають аграрії.

«З посиленням мобілізації, звичайно, водії тракторів, машиністи поміняли свої професії на військові. Тому зараз ми відзначаємо дефіцит кваліфікованих кадрів до 15 відсотків», – говорить генеральний директор Українського клубу аграрного бізнесу Олег Хоменко.

Останнім часом в Україні лунають різні версії, де взяти робочу силу. Українські аграрії пропонують залучати до робіт у селі молодих людей допризовного віку.

«Я особисто брав участь – колись це називалося практикою, але, по суті, це робота. Сезонно набирали студентів для виконання певних робіт», – продовжує Хоменко.

За словами економістів, Україні потрібні трудові мігранти. Відомий в Україні інвестиційний банкір Сергій Фурса у фейсбуці написав, що у Вашингтоні Володимиру Зеленському «слід було б обговорювати не лише «Томагавки», а й іноземну робочу силу».

А президент Київської школи економіки Тимофій Милованов в інтерв’ю «Українській правді» зробив прогноз, що Україні потрібно буде близько 10 мільйонів осіб.