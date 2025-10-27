Скільки юнаків віком 18-22 виїхали з України? Дозвіл переглянуть?

Німеччина, Чехія, Польща поповнюються юнаками з України. Скільки виїхало?

Юнаки віком 18-22 масово виїжджають тисячами з України після того, як уряд дозволив виїзд цій категорії чоловіків.

Німецьке видання Die Welt оприлюднило дані Федерального міністерства внутрішніх справ: якщо раніше виїжджали 19 осіб, то у жовтні це 1800 осіб на тиждень.

На понад 10, 5 тисяч зросла кількість чоловіків-біженців з України у Чехії від серпня 2025 року.

Дані за два місяці дії цього дозволу оприлюднюють і інші країни: кількість українських чоловіків за кордоном збільшується.

Як це позначиться на майбутньому України?

А на обороноздатності?

Чи варто переглядати дозвіл?

Покровськ, Куп’янськ: загроза оточення?

Російські військові ввійшли до стратегічно важливого Покровська, президент України Володимир Зеленський охарактеризував ситуацію там як «складну» – із «жорсткими» боями, що розгорілися в самому місті та навколо нього.

У своєму вечірньому відеозверненні 26 жовтня Зеленський повідомив, що Росія зосередила значні сили навколо Покровська та прилеглого Мирнограда.

«Саме там, біля Покровська, росіяни зосередили своє головне ударне угруповання – значну кількість ворожих військ, – сказав Зеленський. – Звісно, це дає складну ситуацію і в Покровську, в усіх сусідніх районах. Жорсткі бої в місті, на підступах до міста, є ДРГ в місті. Важко з логістикою»

Як розповів Радіо Свобода Петро Кузик, командир батальйону «Свобода» Бригади наступу «Рубіж» НГУ, російські війська намагаються прорвати оборону українських сил, використовуючи численні штурми та тактику інфільтрації.

«Ворог має тотальну перевагу в броні, в артилерії, в засобах впливу і так далі», – зазначив Кузик.

Командир пояснив, що російські війська намагаються штурмувати укріплені позиції не в лоб, а обходити їх через густі посадки і лісосмуги. Такі групи по кілька осіб «просочуються» між бойовими порядками ЗСУ та накопичуються ближче до міста.

«Ми пролетіли дроном цією стежкою – кожні 5-10 метрів лежить мертвий окупант. Є відео, де він іде, переступаючи через своїх «подєльників», – розповів командир.

Я вже, коли доходив до ваших позицій, я прийняв чітке рішення здаватися

Він також поділився історією про розмову з одним із полонених, який вирішив здатися після того, як побачив масштаби втрат серед своїх.

«Я з полоненим спілкувався, він каже: «Я уже, коли почав рахувати, спочатку просто був вражений», – він міцніше слово вжив. Каже: «почав рахувати, скільки ж тут лежить. Я вже, коли доходив до ваших позицій, я прийняв чітке рішення здаватися», – передав слова полоненого Кузик.

Російські війська також продовжують спроби закріпитися у Куп'янську. У місті точаться бої.

Просування армії РФ, якщо рахувати його у кілометрах, є мінімальним – проте, постійними штурмами агресор зміг продавити межі міста і зайти у міські бої, а сама конфігурація фронту навколо Куп'янська є настільки складною, що, за даними військових з напрямку, які мають Донбас Реалії, деякі піхотні позиції є відрізаними, і ротація на них вкрай ускладнена.

