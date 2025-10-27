Кількість українських біженців у Чехії подвоїлася. До чого тут юнаки віком до 22 років?

У Чехії влада зафіксувала збільшення притоку українських біженців.

Чеське видання Novinky повідомляє, що до вересня чеські органи влади видавали в середньому 1,5 тисячі тимчасових захистів на тиждень, тобто саме стільки біженців подавали заявки щотижня. У вересні та на початку жовтня тижневий середній показник вже становив 3,1 тисячі – більш ніж удвічі більше.

«Основною причиною є те, що молоді українці у віці 18–22 років відтепер, згідно з постановою уряду України від 28 серпня, можуть безперешкодно покидати країну», – пояснила виданню речниця Міністерства внутрішніх справ Чехії Гана Мала.

У вересні в Чехії було видано 13,5 тисяч тимчасових захистів – це найвищий місячний показник цього року.

«Міністр Ракушан підкреслив, що якщо ця тенденція триватиме, нам доведеться спільно обговорити і зміну умов надання тимчасового захисту», – зазначила преставниця МВС.

Радіо Свобода раніше розповідало те, як з України їдуть юнаки:

Статус тимчасового захисту дозволяє українцям, які рятуються від війни, перебувати в Чехії або в іншій країні Євросоюзу. Наразі він діє до березня 2026 року, проте держави ЄС уже домовилися про його продовження до березня 2027 року.

Збільшення кількості біженців з України відбувається на тлі формування нового уряду Чехії за участю політичних сил ANO, «Автомобілістів» та партії «Свобода і пряма демократія» (SPD), який, як очікують, буде менш прихильним до українців.

Партія Андрея Бабіша ANO, що здобула здобула найбільше голосів на парламентських виборах у жовтні, наголошувала, що після закінчення війни Чехія має дозволити залишитися лише тим біженцям, хто знайшов роботу.

Заступник голови партії Карел Гавлічек уточнив позицію виданню Novinky:

«Насамперед варто зосередитися на тому, щоб запобігти зловживанню виплатами. З іншого боку, якщо тут є люди, які втекли від жахів війни і потребують допомоги – насамперед це матері з дітьми, люди похилого віку – їх, звісно, потрібно підтримати»

За його словами, після завершення війни умови для українців мають бути такими ж, як і для інших іноземців.

Партія SPD («Свобода і пряма демократія») Томіо Окамури на передвиборчих плакатах мала гасла на кшталт «Голосуйте за зміни, і ми припинимо підтримку українців». Сам Окамура раніше закликав перевірити усі візи для українців і залишити у Чехії лише тих, хто виконує роботу, яку не можуть робити громадяни Чехії. Тепер він повідомив, що три політичні партії, які домовляються про урядову коаліцію, досягнули компромісу в цьому питанні, хоча позиція його політичної сили була радикальнішою.

Деталі домовленості щодо допомоги українцям наразі невідомі.

Соціологічні дані показують складну картину суспільних настроїв: хоча більшість залишається толерантною, близько 60% чехів вважають, що країна прийняла забагато біженців, а 40% говорять про «втому від мігрантів», згідно із опитуванням STEM Institute.

Чоловіки з окопів як «реальна загроза»

За статистикою, у Чехії наразі перебуває:

395 669 осіб із тимчасовим захистом, тобто біженців з України,

з яких 121 930 чоловіків віком від 18 до 65 років.

Дані Міністерства внутрішніх справ не деталізують вік чоловіків.

Для порівняння: на початку серпня в Чехії було 381 708 українських біженців, з них 111 342 чоловіків.

У Чехії через це також аналізують виклики для внутрішньої безпеки, зокрема це робить чеський Національний центр боротьби з організованою злочинністю (NCOZ). «На щастя, поки що не здійснюються ті катастрофічні прогнози, що тут з’являться тисячі автоматів та подібні речі. Але існує реальна загроза, що війна колись закінчиться, і до жінок із дітьми, які зараз тут, прийдуть їхні чоловіки з окопів. Їхнє розчарування може бути величезним, і вони можуть чинити під його впливом багато різних речей. І це те, до чого ми маємо бути готові», – сказав в інтерв’ю Чеському радіо та агенції ЧТК керівник центру Їржі Мазанек.

Наскільки близько може бути війна?

Чеська неурядова організація «Пам'ять народу» 23 жовтня розпочала кампанію, щоб нагадати чехам, що війна Росії проти України триває.

На думку ініціаторів, солідарність потрібна і для безпеки самої Чехії.