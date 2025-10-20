«Я тебе зараз вдарю!». Нові свідчення українців про напади на них того ж самого російськомовного у Швейцарії

«Він нахилився до мене і почав казати на вухо: «Ти така-сяка, українка, хохлушка. Ми тебе будемо вбивати, різати твоїх дітей. Зараз вийдеш із трамвая, я подивлюся на якій зупинці. І все, тобі там кінець. Будемо тебе ґвалтувати, і твоїх дітей також», – розповідає Марія Лембак. Вона знайшла прихисток у Швейцарії після початку повномасштабної війни.

Марія – одна із українок, які впізнали чоловіка, який нещодавно словесно атакував родину іншої українки Олени Дудник у потязі. Відео цього інциденту набрало мільйони переглядів у соцмережах. Усі біженки стверджують: агресію чоловік проявляв одразу після того, як чув українську мову.

Цього чоловіка ідентифікували як Олександра Вабікса. Він є громадянином Латвії. Служба держбезпеки країни відкрила кримінальне провадження за розпалювання національної ворожнечі, пов’язаної із насильством та погрозами. На інцидет відреагували і в МЗС України.

Проєкт Радіо Свобода «Ти як?» зібрав свідчення українок, які потерпіли від одного і того ж російськомовного чоловіка, а також реакції посадовців на інцидент у швейцарському потязі.

Олена Дудник проживає у Швейцарії вже понад три роки. Вона переїхала сюди з Вінницької області після початку повномасштабної війни. В центрі для українських біженців Олена познайомилася зі своїм чоловіком Габріелем, який працював там соціальним працівником.

Батьки Габріеля, каже жінка, емігрувала до Швейцарії з Білорусі понад 30 років тому через політичні переслідування. Уже тут народився їхній син. Усі члени родини чоловіка мають швейцарське громадянство.

«Українці не мають права їхати з ним»

13 жовтня Олена з чоловіком й молодшим сином їхала потягом за маршрутом Інтерлакен – Шпіц, коли на них накинувся російськомовний чоловік, який сидів поруч та вживав алкоголь.

Українка каже: це сталося після того, як вона звернулася до Габріеля українською мовою.

Олена Дудник про інцидент No media source currently available 0:00 0:01:15 0:00

Він вибив телефон із моїх рук, почав поводитися агресивно

«От з цього й почався конфлікт. Усі питали мене про початок відео, що було спочатку. Спочатку нічого і не було, тому що я телефон дістала одразу. До цього було ще декілька висловлювань нецензурною лексикою. Почав з того, щоб ми покинули вагон, бо українці не мають права їхати з ним в одному потязі. Аргументовано це було набором слів і висловів нецензурною лексикою.

Усе, що є на відео, – це наш діалог. Він тривав близько п’яти хвилин. Він вибив телефон із моїх рук, почав поводитися агресивно щодо мого чоловіка. Ми пішли в кінець вагона, і тоді почалася бійка. Свідки викликали поліцію, ми також зателефонували в поліцію. Він зреагував на це ще більше агресивно».

За словами Олени, пасажири не розуміли, про що йдеться. Але бачили агресивну поведінку російськомовного чоловіка. Дехто перейшов на інше місце, хтось зачинився у туалеті.

Поліція чекала на наступній станції.

Інцидент у швейцарському потязі No media source currently available 0:00 0:00:50 0:00

Поліція до нас не дзвонила

«Цей чоловік пробував сховатися назад у потяг, але поліція його затримала до з’ясування обставин. Поліція взяла документи на перевірку наші, його і його супутниці – і нас відпустили. Сказали чекати на дзвінок з поліції, щоб далі вирішувати це питання. Але поліція до нас не дзвонила, дзвонили ми самі в поліцію».

Відео інциденту Олена оприлюднила у соцмережах.

Після цього понад десяток українок написали їй, що також мали конфлікти з цим самим чоловіком – у громадському транспорті, магазинах, спортзалах і басейнах у містах Цюрих, Берн, Женева.

На думку Олени, реальних потерпілих може бути значно більше.

«Я тебе зараз вдарю!»

Одна з українок, яка впізнала чоловіка на відео, – Ольга. Вона переїхала до Швейцарії цього року. Дівчина пригадує: у квітні вони з сестрою гуляли Женевою. Стояли в черзі до туалету в кафе біля озера. Перед ними – пара: чоловік із жінкою. Чоловік торкався до лебедів біля приміщення й знімав відео.

Сестра хотіла сховатися від нього, але він продовжував відчиняти двері в туалеті

«Лебедю це не подобалося – він захищався, щипав його. Це тривало декілька хвилин. Спершу чоловік, який стояв поруч, зробив йому зауваження, потім моя сестра попросила перестати чіпати лебедя. Йому це не сподобалося – він почав на неї кричати: «Ти хто така? Ти знаєш хто я? Звідки ти?».

Потім вигукував образливі й агресивні фрази: «Хохлів треба всіх убити!», «Я тебе зараз вдарю!», «Я тебе пере**у!». Кабінка в туалеті звільнилася, і сестра, щоб уникнути подальшого скандалу, пішла туди. Він пішов за нею і намагався відчинити двері. Вона декілька разів штовхала їх (двері – ред.), хотіла сховатися від нього, зачинити двері, але він наполегливо тиснув на них й продовжував їх відчиняти».

Ольга зняла цю ситуацію на відео, яким поділилася з Радіо Свобода. На ньому чоловік – у синьому худі з червоним написом, у такому ж, як на відео з потяга.

Напад на українок у Женеві No media source currently available 0:00 0:00:07 0:00

Побачивши, що його знімають, чоловік, за словами Ольги, почав кричати, щоб вона перестала це робити, розмахував кулаками, вдарив по руці, вимагав видалити відео й погрожував.

Коли дівчата сказали, що викличуть поліцію, він розлютився ще більше і наголошував, що живе у Швейцарії 15 років.

Працівники й відвідувачі кафе намагалися заспокоїти українок і викликали поліцію.

Боялася його подальших дій

«Поліція приїхала коли він вже пішов, вони записали наші дані та сказали, що будуть його шукати. Прогулюючись парком, ми знову натрапили на нього та відразу викликали поліцію. Вони його зупинили, перевірили документи, але він розказав усе по-іншому: що начебто це ми його ображали. Потім вони підійшли до нас і натякнули, що ми не маємо достатньо доказів та не знають, кому вірити.

Ми наполягли, що хочемо написати заяву. У відділку поліцейський сказав нам, що якщо ми напишемо заяву, то нападник отримає наші персональні дані та місце проживання. Декілька разів це повторював, очевидно намагався зробити так, щоб ми нічого не писали. Ми погодилися, бо я тільки сюди переїхала і не хотіла, щоб він знав де я живу, боялася його подальших дій».

«Будемо тебе ґвалтувати»

Марія Лембак – із Києва. У Швейцарії знайшла прихисток разом із донькою.

У квітня цього року Марія їхала з подругою та двома п’ятирічними дітьми у восьмому трамваї міста Берн. Позаду неї, розповідає, сиділи чоловік і жінка, розмовляли російською та вживали нецензурні слова.

Марія каже: на них не реагували, а поміж собою розмовляли українською.

«Зараз вийдеш з трамвая, і все, тобі там кінець»

«Він нахилився до мене і почав казати на вухо: «Ти така-сяка, українка, хохлушка. Ми тебе будемо вбивати, різати твоїх дітей. Зараз вийдеш з трамвая, я подивлюся на якій зупинці. І все, тобі там кінець. Будемо тебе ґвалтувати, і твоїх дітей також».

Марія з подругою відвели дітей. І тоді вона повернулася до чоловіка.

«Кажу: «А тепер кажи, які в тебе справи до мене?» Він каже: «Говори англійською, бо я не розумію цієї мови хохлацької». І я почала говорити англійською, побачила, що він її взагалі не знає. І в нього слова закінчилися, бо він англійською не розуміє. В трамваї люди зрозуміли, що сталося. І я почала переводити те, що він мені сказав. Це відбувалося дві зупинки трамвайні. І він вийшов. Тобто він побачив, що я телефоную в поліцію. Раніше він сказав, що поліція йому нічого не зробить».

Марія Лембак про інцидент у трамваї міста Берн No media source currently available 0:00 0:01:16 0:00

Марія сфотографувала чоловіка в трамваї і пішла у найближчий поліцейський відділок, щоб написати заяву.

«Поліція сказала: «Ви розумієте, ми його не можемо знайти». Я кажу: «Фото ж є». Вони відповіли, що це не кримінальна справа, бо він мене не вдарив. Тоді я запитала, чи можу опублікувати фото, щоб люди впізнали його. Вони відповіли, що так».

За декілька дні, каже Марія, поліція дізналася ім’я, прізвище чоловіка та розмовляла з ним про інцидент. Про що українці повідомили у відділку. Туди Марія також привела жінку, яка відгукнулася на її публікацію – вона теж упізнала нападника, хоча не мала фото.

«Вона також хотіла написати заяву. Поліція спершу не хотіла її приймати, але потім усе ж погодилася. Ми знаємо, що він систематично ображає українців – особливо жінок із дітьми. І поліція нічого не робить.

Мені слідчий сказав, що жінка, яка була з чоловіком повідомила, що це я його спровокувала. Ви уявляєте собі, українка, яка допомагає інших українців принижувати, ображати і вона з ним за одне. Вона всюди в поліції каже, що це його спровокували».

Наразі справа Марії у прокуратурі. За її словами, в подальшому буде суд.

Що відомо про російськомовного чоловіка?

На відео інциденту з Оленою Дудник чоловік стверджує, що є громадянином Швейцарії.

Користувачі соцмереж ідентифікували його як Олександра Вабікса. На сторінці Олександра у Facebook можна знайти світлину у тому ж худі, у якому його зафіксували на відео під час нападу на українсько-білоруську родину.

У профілі вказано, що він із Латвії, живе у Цюриху в Швейцарії. Навчався у ризькій гімназії, Лондонському коледжі комп’ютерних та управлінських наук і Кентерберійському університеті Крайст Черч.

У січні 2024-го Олександр опублікував фото у футболці з написом «Россия в моем сердце». На його руці – татуювання із зображенням матрьошки.

Ще раніше – у 2017 році – він оприлюднив світлину, зроблену на Красній площі в Москві.

За інформацією агенції приватної розвідки Molfar, чоловік, ймовірно, міг працювати кухарем, проживав у Берні разом із Оленою Ч. з Одеси, яка має в Швейцарії статус біженки.

За словами Олени Дудник, Олександр працював шефом на кухні комерційних літаків в аеропорті Цюриха. Після інциденту його звільнили, про що українці повідомили працівники аеропорту.

Латвійські ЗМІ знайшли Вабікса в реєстрі неплатників аліментів, його також упізнали знайомі.

Реакція посадовців

Це неприйнятна мова ненависті та етнічна ворожнеча

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий у соцмережі X назвав відео, на якому російськомовний чоловік словесно нападає та погрожує родині у швейцарському потязі, «жахливим».

«Неприйнятна мова ворожнечі та міжетнічна ненависть. Ми звернулися до швейцарських правоохоронних органів з проханням розслідувати інцидент та забезпечити відповідальність. Таку поведінку не повинні терпіти».

Олена Дудник каже: до неї вже телефонували представники українського посольства у Швейцарії й пообіцяли підтримку. Наразі вона готується подавати заяву до поліції і прокуратури.

Представники швейцарської поліції раніше повідомили телевізійній та онлайн-мережі «Настоящее Время», що Олександр Вабікс також планує подавати зустрічну заяву.

17 жовтня стало відомо, що Служба держбезпеки Латвії розпочала кримінальне провадження проти громадянина своєї країни, який напав на родину Олени Дудник. Як пише видання Delfi, провадження відкрили після появи у мережі відео, де зафіксований інцидент.

Кримінальну справу розпочали за частиною 3 статті 78 Кримінального кодексу Латвії за фактом дій, спрямованих на розпалювання національної ворожнечі та ворожнечі проти українців, пов’язаних із насильством та погрозами.

Того ж дня стало відомо, що поліція Швейцарії затримала 42-річного чоловіка і зазначила, що він не має швейцарського громадянства, повідомляло Kyiv Post.

Водночас, Рада Радмілевич, українка, яка мешкає у Швейцарії, написала в соцмережах, що офіційного повідомлення про арешт або депортацію Олександра Вабікса немає.

Пізніше почали з'являтися повідомлення в українських медіа, що поліція кантону Берн підтвердила інцидент і повідомила, що Вабікс був затриманий – при цьому влада зазначила, що він не має швейцарського громадянства.

Радіо Свобода уточнює цю інформацію.