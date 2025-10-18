Напад російськомовного на українсько-білоруську родину в Швейцарії. В Україні та Латвії відреагували

У Швейцарії агресивний російськомовний чоловік напав у потязі на змішану українсько-білоруську пару – через те, що дружина говорила українською мовою. В МЗС України назвали це відео «жахливим». А у Латвії, на батьківщині нападники, завели на нього справу. Про що інформує телевізійна та онлайн-мережа «Настоящее Время»», створена Радіо Свобода.

Родина Олени Дудник та Габріеля Шарова їхала у потязі з маленькою дитиною за маршрутом Інтерлакен–Шпіц. Олена – українка, її чоловік народився і виріс у білоруській родині у Швейцарії, його батьки переїхали до Швейцарії ще у 1990-х роках. З дружиною Габріель познайомився на роботі, вдома вона говорить із ним українською, а він із нею російською.

Шо ти протів русскіх імєєш? Я русскій чєловєк, ми вас, с*ка, убівать будєм, і будєм убівать до конца!

У потязі Олена також заговорила з чоловіком українською, і це дуже не сподобалося чоловікові, який сидів у сусідньому ряду. Він почав ображати пару, в тому числі матюками, а також заявляв, що він – громадянин Швейцарії і, коли він звернеться в поліцію, Олену та Габріеля вишлють із країни.

«Шо ти протів русскіх імєєш? Я русскій чєловєк, ми вас, с*ка, убівать будєм, і будєм убівать до конца! Что тєбя, что тєбя, что всєх, – заявив він, вказуючи пальцем на родину. – Вийдіть на**й с етого вагона, чтоби ми вас нє відєлі, понятно? Тєбє п**да будєт по виходу із вагона, сто процєнтов! Вийді отсюда со своєй сємьєй, пока твой рєбьонок нє получіл увечья!»

Також він чіплявся до Габріеля і запитував: «Почєму ти не в окопах?» та відкрито висловлював підтримку війні, яку Росія веде проти України. Коли Габріель почав набирати номер поліції, чоловік атакував його і заявив: «Ти чьо, мусорам звоніш? Да я тєбя сам сломаю! Будєм тєбя стєліть, б**дь!»

Речник МЗС України Георгій Тихий у соцмережі Х назвав відео «жахливим». «Недопустимі висловлювання, що розпалюють ненависть і міжнаціональну ворожнечу», – написав він. Україна, за його словами, звернулася до швейцарських правоохоронних органів із проханням розслідувати інцидент та притягнути винних до відповідальності.

Заявив, що підтримує всю цю війну, путінський режим. Він вважає себе росіянином, він говорив, що нас треба вбити

«Ми їхали в потязі, сіли у вагон, поставили коляску, я тримав сина на руках, почав шукати, куди сісти. Коли ми сіли, дружина сказала мені щось по-українськи. Він почув це і почав нецензурно лаятися, – розповів Габріель Шаров білоруській службі Радіо Свобода. – Заявив, що підтримує всю цю війну, путінський режим. Він вважає себе росіянином, він говорив, що нас треба вбити. Він так зрозумів, що моя дружина – українська біженка, і почав агресію. Я вперше зіткнувся з подібним. Я раніше працював з українськими біженцями, я проти війни, проти російської агресії».

«Дружина увімкнула телефон і почала його знімати. Я говорив з ним на «ви», намагався його заспокоїти, показував, що навколо багато туристів, діти. Він встав, вибив телефон із рук дружини. Я відреагував – відштовхнув його. Я знаю швейцарські закони, тому стримався, – зазначив Шаров. – Але я чекав моменту, коли він торкнеться телефону чи виб’є його. І тоді я відреагував, тому що загроза була не тільки мені, але й моїй дружині та дитині».

Дружина з дитиною пішли, а я вже після цього не стримався і пару разів ударив його по шиї

І сам Габріель, і інші пасажири після початку конфлікту викликали поліцію. Агресор це помітив і спробував сховатися у потязі, але поліція знайшла його і вивела. Після цього чоловік почав погрожувати білорусько-українській родині та вимагати від них 10 тисяч швейцарських франків (понад 12 тисяч доларів США) за те, що він не буде писати заяву про напад на нього Габріеля.

«Дружина з дитиною пішли, а я вже після цього не стримався і пару разів ударив його по шиї, – визнав Шаров. – Наскільки я розумію, він написав заяву про те, що я нібито застосував до нього фізичне насильство».

«Потяг був переповнений, китайські туристи замкнулися у туалеті з дітьми, там був повний бардак», – розповідає Габріель.

Швейцарська поліція зараз проводить розслідування інциденту, очікуючи записів із відеокамер потяга. Її представники повідомили «Настоящему Времени», що обидві сторони конфлікту збираються подавати заяви одна на одну і що їх опитуватимуть у поліцейському відділку.

Незважаючи на те, що чоловік, який напав на родину, стверджував, що він – громадянин Швейцарії (він сказав, що «швейцарець»), насправді він російськомовний із Латвії, його звуть Олександр Вабікс. Він народився в Ризі, і, згідно з його сторінкою у фейсбуці, чоловік дійсно останніми місяцями був у Швейцарії. Латвійські ЗМІ знайшли його в реєстрі неплатників аліментів, його також опізнали знайомі.

Увечері 17 жовтня стало відомо, що в Латвії на Вабікса завели кримінальне повадження. Розслідування йде за частиною 3 статті 78 Кримінального закону Латвії за фактом дій, спрямованих на розпалювання національної та етнічної ворожнечі й ненависті проти українців, пов’язані з насильством та погрозами.

У коментарях до посту Олени Дудник у мережі Instagram деякі жителі написали, що теж стикалися з цим чоловіком у Швейцарії, і що він проявляє агресію щодо жінок із дітьми. Телеканал «Настоящее Время» не може незалежно підтвердити інциденти за участі Вабікса і те, що на нього раніше писали інші заяви в поліцію.



