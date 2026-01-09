Голова МЗС Чехії їхав в Україну і був поруч зі Львовом під час прильоту «Орєшніка» – ЗМІ

До Києва вранці 9 січня прибув міністр закордонних Чехії Петр Мацінка. Це його перший візит до України після приходу до влади уряду Андрея Бабіша наприкінці минулого року.

Чеські ЗМІ звернули увагу на те, що Мацінка з делегацією їхали поїздом від західного кордону України до Києва в ніч, коли країна зазнала масованого російського удару, у тому числі із застосуванням балістичної ракети середньої дальності «Орєшнік» «Орєшнік» – це російський мобільний ракетний комплекс середньої дальності, який, як вважають експерти, створений на базі розробленої раніше міжконтинентальної ракети «Ярс». Завдяки скороченій кількості розгінних ступенів «Орєшнік» менший за розмірами та має меншу дистанцію застосування — близько 5 тисяч кілометрів. Росія вперше могла використати ракету цього комплексу 21 листопада 2024 року під час удару по підприємству «Південмаш» у Дніпрі на сході України. Підприємство тоді було пошкоджене, а в місті загинули та були поранені люди.. У момент удару «Орєшніком» по Львівській області поїзд перебував приблизно за годину їзди від Львова, зазначає видання novinky.cz.

Голова МЗС Чехії прокоментував російські удари після прибуття до Києва, сказавши, що необхідно «перестати вбивати, нападати, стріляти і таке інше». Він зазначив, що в ході мирних переговорів нерідко буває так, що відбувається тимчасова ескалація конфлікту, щоб та чи інша сторона «зберегла обличчя».

При цьому він зазначив, що не вірить у російську версію про український удар по резиденції Володимира Путіна – відповіддю на яку російське Міноборони назвало удар «Орєшніком».

В «Укрзалізниці» оприлюднили фото з Мацінкою на вокзалі в Києві, зазначивши: «Дорога цього разу була непростою: через обстріли та складні погодні умови поїзд прибув із запізненням».

Мацінка приїхав до України після скандалу у відносинах двох країн, спричиненого висловлюваннями голови Палати депутатів чеського парламенту Томіо Окамури. Той у новорічному привітанні назвав владу України «хунтою Зеленського», висловившись проти надання зброї Україні «для підтримки абсолютно безглуздої війни».

Слова і тон Окамури викликали різку реакцію посла України в Чехії і голови МЗС України.

Днями міністри закордонних справ двох країн провели телефонну розмову, після чого обидва заявили, що конфлікт вичерпаний, а Мацінка підтвердив, що незабаром приїде до Києва.

Петр Мацінка – лідер правопопулістської партії «Автомобілісти». ЗМІ звернули увагу, що його у поїздці супроводжує один із лідерів цієї партії Філіп Турек, який спочатку планувався як кандидат на посаду голови МЗС. Через скандал у зв’язку з расистськими висловлюваннями в соцмережах він, однак, не отримав цієї посади, зараз президент Петр Павел відмовляється призначити його і на іншу посаду – міністра довкілля. Турек у минулому також критикував Україну.

Новий уряд Чехії змінив риторику щодо України, наголошуючи, що допомога цій країні більше не є для Праги пріоритетом. Однак прем’єр Бабіш підтвердив, що країна, як і раніше, координуватиме міжнародну ініціативу щодо закупівлі для України боєприпасів.